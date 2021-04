Shark RPG Maneater revient en mer avec le DLC Truth Quest

Maneater reviendra dans l’océan d’un bleu profond cet été avec le nouveau pack DLC Truth Quest. Au prix de 12,99 € / 14,99 € et disponible sur PlayStation 5 et PS4, l’extension reprendra là où l’histoire du jeu de base s’est arrêtée. L’acteur Chris Parnell reprendra son rôle de journaliste d’investigation de Maneater pendant que vous, le requin, vous enfoncez profondément dans les secrets et les complots entourant Port Clovis et la Naval Wildlife Organization.

« Les histoires originales d’animaux faisant pousser des armures ressemblant à des os, émettant des toxines carnivores ou utilisant l’électricité comme arme n’étaient que de vieux récits de pêcheurs. Jusqu’à ce que les théoriciens du complot du monde entier pointent le Maneater original comme une preuve solide d’une dissimulation gouvernementale. » , lit un communiqué de presse. « Trip Westhaven, conduit au bord de la folie, lance sa chaîne ViewTube » Truth Quest « , pour emmener ses disciples, les » Questers « dans les eaux profondes dans le but de découvrir les sombres secrets derrière cette baleine d’un conte. »

Le DLC Truth Quest introduira une région entièrement nouvelle à fouiller ainsi que de nouvelles évolutions, défis et faune. Deux nouveaux types d’objectifs vous donneront de nouvelles opportunités de jeu à expérimenter, le niveau maximum est augmenté à 40 et cinq autres évolutions d’organes peuvent désormais être équipées. Vous devrez posséder le jeu de base pour jouer, mais les abonnés PS Plus le font déjà puisque la version PS5 était gratuite via le service. C’est si vous l’avez racheté, bien sûr.

Sean McBride, directeur créatif de Tripwire Interactive, a déclaré: « Nous visons à donner aux joueurs plus de ce qu’ils ont aimé du Maneater original, avec la possibilité de grandir, d’explorer une toute nouvelle région au large de Port Clovis et d’évoluer. Inspiré par les récits du père de Scaly Pete sur les «expériences de Gub’ment», nous reprenons là où nous nous étions arrêtés et rejoignons Trip Westhaven et le voyage du requin dans le terrier du lapin de la conspiration et de la dissimulation militaire pendant que vous mangez, explorez et évoluer à travers ces eaux inexplorées. «

Êtes-vous intéressé par plus de Maneater plus tard cette année? Mâchez votre nourriture dans les commentaires ci-dessous.