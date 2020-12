Shaquille O’Neal parle de regarder le butin de Megan Thee Stallion

On ne sait pas si Shaquille O’Neal est fan de la musique de Megan Thee Stallion, mais nous savons qu’il creuse sa forme. C’est parce qu’il a commenté une vidéo de Megan twerk sur IG Live plus tôt ce mois-ci.

«Regarder ce butin», écrit-il.

Shaq a été interrogé sur ce commentaire lors d’une interview avec TMZ et a déclaré que ce n’était pas un come-on, il répondait juste à quelqu’un. [Jump to the 0:51 second mark].

« C’est ce qui s’est passé en Amérique », a déclaré Shaq. « J’étais dedans [the IG Live session], quelqu’un a dit: « Qu’est-ce que tu fais là-dedans? » Et j’ai tapé ce que j’ai tapé. Je n’essayais pas de la frapper. «

Le propre fils de Shaq l’a surpris.

Pensez-vous que Shaq et Meg devraient créer de très grandes personnes ensemble?