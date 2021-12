Shaquille O’Neal explique pourquoi il a refusé un rôle emblématique dans The Green Mile

Il est difficile d’imaginer le film de 1999 La ligne verte sans la performance centrale de Michael Clarke Duncan en tant que gentil géant doué John Coffey, mais il semble que cela aurait pu être une perspective très réelle si une autre star aux multiples talents avait accepté de jouer le rôle. Dans le podcast des médias sportifs de Marchand et Ourand, Shaquille O’Neal a expliqué comment on lui avait proposé à l’origine le rôle de Coffey, mais il avait ses propres raisons de refuser le rôle dans ce qui allait devenir un film nominé aux Oscars.

La ligne verte est basé sur le roman du même nom de Stephen King, réalisé par Frank Darabont et présente des performances remarquables de Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt et plus encore. Le film John Coffey est un homme noir du sud amené dans le couloir de la mort pour le meurtre de deux filles, mais au fur et à mesure que l’histoire évolue, il s’avère que Coffey n’est pas le meurtrier qu’il est censé être et est plutôt quelque chose de bien plus que n’importe lequel de ses gardes est préparé. L’un des thèmes principaux du film est le préjugé racial qui amène tant de gens à croire que Coffey est capable de meurtre, et c’est pour cette raison qu’O’Neal a refusé le rôle.

S’exprimant sur le podcast, Shaquille O’Neal a rappelé qu’il ne voulait pas jouer ce personnage; quelqu’un qui a subi de tels abus à cause de la couleur de sa peau. Il pensait également qu’il était possible que le rôle le conduise à être catalogué à l’avenir, ce qu’il voulait éviter. En fin de compte, et bien que cela aurait certainement été une préoccupation à l’époque, le rôle de John Coffey a été si bien écrit par King et traduit à l’écran par Darabont, qu’il s’est attaqué à la forme la plus dangereuse et la plus vraie de préjugé racial sans jamais semblant lourde, et la performance de Duncan dans le rôle lui a valu à juste titre une nomination pour le meilleur acteur de soutien.

Cependant, O’Neal ne regrette pas d’avoir refusé le rôle car il concède qu’il n’aurait probablement pas été en mesure de donner le niveau de performance que Michael Clark Duncan a apporté à John Coffey. En fin de compte, il y a certaines décisions dans le monde du cinéma qui fonctionnent le mieux pour tout le monde, et à long terme, celle-ci semble avoir été l’une d’entre elles. O’Neal n’a finalement pas endossé un rôle qu’il ne voulait pas vraiment jouer et qu’il ne pouvait qu’apporter beaucoup, et le film a plutôt reçu l’une des meilleures performances de la carrière de Michael Clarke Duncan.

En ce qui concerne O’Neal, il est également juste de dire que sa carrière a fourni de nombreux autres projets, des clips musicaux aux publicités ainsi que des séries télévisées et des films qui sont tous disponibles pour les fans de l’ancienne star de la NBA. profiter encore et encore, sans trop s’inquiéter qu’ils ont manqué de le voir dans La ligne verte. En fin de compte, tout arrive pour une raison.





