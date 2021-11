Shaquille O’Neal affirme qu’on lui a offert le rôle principal dans The Green Mile

MERCATOXL Croquettes Wolf of Wilderness 12 kg + 2 kg offerts !: Green Fields, agneau (12 kg) + The Taste Of Canada (2 kg) - Mercatoxl

Le chien est le meilleur ami de l'homme et représente un membre de la famille : pour contribuer à sa santé, il faut donc le nourrir de façon appropriée. Le chien, qui trouve ses origines chez le loup, a toujours été un carnivore à tendance omnivore. C'est la raison pour laquelle la formule des croquettes Wolf of Wilderness a pour objectif de suivre l'instinct sauvage du loup et contient uniquement des aliments issus de son alimentation. Des recherches sur les habitudes alimentaires des loups ont montré que leur régime quotidien était principalement composé de viande, accompagnée de baies, de racines et d'herbes sauvages qu'ils récupèrent dans l'estomac de leurs proies. La nature ne fournissant que peu de glucides, les croquettes pour chien Wolf of Wilderness ne contiennent pas de céréales. La recette des croquettes Wolf of Wilderness contient 61 % de viande au minimum, à laquelle sont ajoutées des fruits des bois, des racines et des herbes sauvages. De la viande fraîche de poulet et