Shaquille O’Neal a dû modifier sa Ferrari F355 Spider pour l’adapter

O Ferrari F355 Spider – et les autres F355, Berlinetta et GTS -, sont considérés, précisément, les meilleurs qui sont sortis des écuries de Maranello. C’est arrivé au 348 très critiqué et, bien que basé sur cela, cela représentait un bond substantiel pour celui-ci.

En ce qui concerne les performances, grâce aux 380 ch extraits du V8 atmosphérique 3,5 (F129) et de cinq soupapes par cylindre, à 8250 tr / min – ce qui en fait, à l’époque, le moteur atmosphérique avec la puissance spécifique la plus élevée au monde -; étaient à un niveau qualitatif; et même la convivialité (la contre-réponse italienne à des rivaux sans précédent comme la Honda NSX).

Acclamée par la critique, elle a également été un énorme succès commercial pour la marque italienne, devenue, à l’époque, la Ferrari la plus produite de tous les temps, avec plus de 11000 unités – ses successeurs, comme la 360 et la 430, le sauraient. succès encore plus grand.

L’araignée F355 par Shaquille O’Neal

La star de la NBA Shaquille O’Neal n’était pas à l’abri des charmes de la Bébé-Ferrari et a acquis le modèle que vous pouvez voir sur les images, une Ferrari F355 Spider, en 1998.

Il accumule un peu plus de 11 900 km, se présente avec la couleur Argento Nürburgring et est équipé – à l’époque, nouveauté technologique – d’une boîte semi-automatique à six rapports (nommée F1). C’était le début de la saga chez Ferrari pour obtenir des tickets de relation plus rapides, culminant avec les boîtes à double embrayage d’aujourd’hui et l’extinction des boîtes manuelles. Étant le premier chapitre de cette aventure technologique, il n’a jamais réussi à convaincre dans son action en tant qu’option purement manuelle.

Cependant, cette F355 Spider est différente des autres. Des différences justifiées précisément par le fait que leur premier propriétaire est qui il est, ou plutôt comme il est. Shaquille O’Neal, même parmi les autres basketteurs, est une figure imposante. Sa hauteur de 2,16 m et ses 147 kg en ont fait l’un des basketteurs les plus gros et les plus lourds de la NBA – s’il rentrerait dans le compact roadster Italien?

Vous pourriez éventuellement «rentrer» après quelques modifications sur votre F355 Spider.

L’espace supplémentaire dont vous aviez besoin à l’intérieur a été obtenu grâce à l’élimination du capot et de son mécanisme – vous ne pouvez sortir que même les jours ensoleillés – et à la suppression du réservoir de carburant que le F355 Spider apporte de série. Un nouveau réservoir de carburant a été installé à l’avant, à la place du coffre.

Au lieu de l’espace pour les bagages, nous avons le réservoir de carburant.

Les sièges d’origine ont également été remplacés par d’autres, comme le baquet, avec la particularité d’avoir le logo Superman ajouté aux appuie-tête – il est devenu le surnom de «Shaq». Les harnais ont été installés avec les baquets au lieu d’utiliser les ceintures de sécurité d’origine.

Les modifications ne se sont pas arrêtées à ces adaptations pour que Shaquille O’Neal puisse s’installer confortablement à l’intérieur de sa Ferrari F355 Spider. Un système de son Alpine personnalisé a été installé, dont une partie a été intégrée dans une nouvelle couverture derrière les sièges; et les roues de la série 18 ″ ont été remplacées par des roues 19 ″ par Giovanna Luxury.

Le F355 Spider de Shaquille O’Neal est en vente chez Bring a Trailer et un jour après la fin des enchères, le prix est de 48500 € (39600 euros) – une bonne affaire, compte tenu de la valeur des autres F355 sur marché, probablement à la suite des modifications apportées pour s’adapter à la grande figure de son premier propriétaire.