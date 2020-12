ShaqIsDope abandonne son dernier projet « Dark Days Ahead »

ShaqIsDope a été occupé cette année avec la sortie de quelques singles ainsi que ShaqIsDope 1.5. Les fans ont également eu un avant-goût de sa bande de démonstration de 2016 qu’il a téléchargée sur Soundcloud plus tôt cette année. Cependant, cela fait environ quatre ans depuis son dernier projet complet et avant la fin de 2020, il s’est assuré de changer cela. Le rappeur a réalisé son dernier projet, Les jours sombres à venir. L’offre de 10 chansons a ShaqIsDope tout seul, mais il utilise certains producteurs de drogue pour la liste de chansons. Money Montage, Aura, Ayo B, Bizness Boi, Tayo et Elias Knight font partie des producteurs qui prêtent leurs talents au projet.

Découvrez le tout nouveau projet de ShaqisDope, Les jours sombres à venir et déposez un commentaire avec votre chanson préférée ci-dessous.