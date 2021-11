Shaq dit qu’il a refusé le Green Mile mais n’a aucun regret

Il est pratiquement impossible d’imaginer quelqu’un d’autre que Michael Clarke Duncan dans le rôle de John Coffey dans La ligne verte, mais ça aurait pu être une superstar de la NBA Shaquille O’neal. D’après le roman du même nom de Stephen King, La ligne verte est sorti en 1999 par le scénariste-réalisateur Frank Darabont. Il met en vedette Duncan dans le rôle d’un condamné dont l’arrivée dans le couloir de la mort déclenche des événements surnaturels, Tom Hanks jouant également le rôle d’un gardien de prison qui regarde tout se dérouler.

Sur cette semaine Le podcast des médias sportifs de Marchand et Ourand, Shaq a été invité à nommer un grand rôle qu’il a refusé et qu’il a peut-être regretté avec le recul. O’Neal révèle qu’on lui a offert le rôle de John Coffey dans La ligne verte, mais il ne regrette pas de l’avoir refusé. La star de la NBA fait l’éloge de la performance de Duncan et insiste sur le fait que la bonne personne a obtenu le poste, il est donc satisfait de la façon dont tout s’est déroulé.

« La ligne verte. C’était mon rôle, dans Mille Vert. Je l’ai refusé. Je ne voulais pas jouer le gars sud-africain pendant l’esclavage, tu vois ce que je veux dire ? Je ne voulais pas jouer ce rôle. Mais le gars qui l’a joué a fait un travail formidable. Il n’est plus avec nous, il est décédé. Michael Clarke Duncan a fait un excellent travail, donc je pense que j’ai pris la bonne décision, car il a fait bien mieux que je n’aurais pu le faire. Mais on m’a proposé ce rôle. »

Le casting complet de La ligne verte était assez solide, cependant Michael Clarke Duncan a vraiment brillé en tant que John Coffey, faisant du rôle l’un des personnages les plus mémorables du cinéma. Au moment de son casting, il était apparu dans des films comme vendredi et Armageddon, mais c’était vraiment La ligne verte qui a établi Clarke comme une véritable star hollywoodienne. Sa performance lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle et a permis aux rôles de Clarke de venir rapidement les années suivantes jusqu’à sa mort en 2012.

« Notre expérience de fabrication La ligne verte ensemble était immersif et incroyable, un voyage unique dans une vie », a déclaré le réalisateur Frank Darabont de Duncan après la mort de l’acteur. cette époque, qui était au-delà de l’inspiration pour ceux d’entre nous qui ont fait le voyage avec lui. Jamais un acteur n’a autant mérité la reconnaissance d’une nomination aux Oscars que Michael pour son interprétation de John Coffey. »

Ce rôle n’était pas censé être, bien que Shaq ait réussi à décrocher d’autres rôles principaux dans les années 1990. Il a joué un génie dans les années 1996 Kazaam et un super-héros dans les années 1997 Acier, bien que ce soit un euphémisme de dire que ni l’un ni l’autre ne se compare vraiment au succès de La ligne verte. Shaq est souvent apparu dans d’autres films et émissions de télévision, souvent comme lui-même, bien qu’il ait joué un DJ dans les années 2020 Halloween Halloween. Il a également une apparition dans la suite à venir Jackass pour toujours et dirige sa propre série TNT La vie de Shaq.

Si vous voulez regarder La ligne verte, le film est actuellement diffusé sur HBO Max. L’interview de Shaquille O’Neal peut être entendue sur The Marchand an Ourand Podcast.