Shantaram Episode 6 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

De nombreuses personnes recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram. Pour trouver toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, les fans font des recherches sur les différentes pages. Pour cette raison, nous sommes là pour vous tous avec un guide séparé. Si vous voulez savoir toutes ces choses, vous avez trouvé le bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram. En dehors de cela, nous mettrons également d’autres informations utiles sur cette série comme comment la regarder, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, sans faire aucun type de retard, connaissons tous les détails.

C’est une série télévisée américaine créée par Eric Warren Singer et Steve Lightfoot et basée sur le roman du même nom de Gregory David Roberts. Le nom de ses administrateurs est Justin Kurzel, Bharat Nalluri et Iain B. MacDonald. Son premier épisode est sorti le 14 octobre 2022.

L’histoire de cette série est entièrement consacrée au fugitif Lin Ford qui cherche à se perdre dans le Bombay encombré des années 1980. Seul dans une ville inconnue, Lin se débat. Actuellement, les gens de différentes parties du monde adorent cette série et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram. Vous serez donc ravi d’apprendre que sa date de sortie a été confirmée. Faites-le savoir dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram. L’épisode 6 devrait sortir le 4 novembre 2022. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date indiquée et d’attendre la sortie.

Liste des épisodes

Ici, nous allons partager la liste des épisodes de cette saison.

Les trois non

la dèche

D’étranges compagnons de lit

Mauvais médicament

Le péché dans le crime

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Détails du casting

Comme nous avons partagé la date de sortie du prochain épisode. Voici la liste des acteurs de cette série.

Charlie Hunnam comme Dale / Lindsay

Fayssal Bazzi comme Abdullah Taheri

Sujaya Dasgupta comme Kavita

Antonia Desplat dans le rôle de Karla Saaranen

Elham Ehsas comme Modène

David Field comme Wally Nightingale

Matthieu Joseph comme Ravi

Rachel Kamath comme Parvati

Alyy Khan comme Qasim Ali

Elektra Kilbey dans le rôle de Lisa Carter

Shiv Palekar comme Vikram

Luke Pasqualino comme Maurizio

Où diffuser Shantaram ?

Comme beaucoup d’autres personnes, si vous souhaitez le regarder, vous pouvez le diffuser sur Apple TV + et c’est la plateforme de diffusion officielle de cette émission. Apple TV + est une plate-forme multimédia en ligne payante, donc pour diffuser cette émission en premier, vous devrez d’abord payer son abonnement. Après cela, vous pourrez diffuser tous les épisodes précédemment publiés et d’autre part, et vous pourrez également diffuser toutes les séries et tous les films disponibles sur Apple TV+. Gardez juste une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série variera également en fonction de votre région.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 6 de Shantaram dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Shantaram Episode 6, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

