Shannon Walker: astronaute de la NASA et spécialiste de la mission SpaceX Crew Dragon

Shannon Walker est un astronaute de la NASA qui a servi comme spécialiste de mission sur le Crew-1 SpaceX Dragon d’équipage mission en 2020 – le premier équipage commercial opérationnel à se rendre Station spatiale internationale (ISS) . Elle est actuellement ingénieur de vol pour la NASA Expédition 64 , son deuxième passage de longue durée sur l’ISS. En 2010, elle était ingénieur de vol pour Expedition 24/25, qui a duré environ 6 mois.

Les premières années

Walker est née le 4 juin 1965 à Houston, au Texas, ce qui en fait la première astronaute à être née dans la même ville que le siège de la NASA. Après le lycée, elle a obtenu un baccalauréat ès arts en physique de l’Université Rice à Houston en 1987. Walker a ensuite rejoint la Rockwell Space Operations Company au Johnson Space Center en tant que contrôleur de vol robotique pour le programme de navette spatiale. Elle a également travaillé au centre de contrôle de mission en tant que contrôleur de vol, participant à de nombreuses missions de navette spatiale.

Après trois ans au Centre spatial Johnson , Walker a pris une pause pour aller à l’école d’études supérieures. Elle a obtenu une maîtrise en sciences et un doctorat, tous deux en physique spatiale, de l’Université Rice en 1992 et 1993, respectivement. Ses recherches ont étudié comment les vents solaires interagissent avec l’atmosphère de Vénus.

En 1995, Walker est retournée aux opérations spatiales et a rejoint le programme ISS de la NASA, où elle a aidé des partenaires internationaux dans la conception et la construction de matériel robotique. En 1998, elle rejoint le Salle d’évaluation de mission , qui est l’installation centrale où les ingénieurs fournissent un soutien aux missions de la navette spatiale. L’année suivante, elle a déménagé en Russie pour travailler pour l’Agence spatiale russe, se concentrant sur l’intégration de l’aviation pour l’ISS. Après un an en Russie, elle est retournée à la NASA en tant que responsable technique de la salle d’évaluation de la mission et de la directrice adjointe, et finalement gestionnaire par intérim du bureau d’ingénierie en orbite, qui est responsable de la salle d’évaluation de la mission ainsi que de la résolution des problèmes qui surviennent sur -orbite.

Les astronautes de la NASA Crew-1 posent pour une photo alors qu’ils se préparent à se rendre au Pad 39A pour leur lancement SpaceX Crew Dragon le 15 novembre 2020. Ils sont (de gauche à droite): les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins et Soichi Noguchi avec l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

De la salle de contrôle à la navette spatiale

Après avoir demandé et été rejetée du programme d’astronautes de la NASA à quatre reprises, la NASA a finalement sélectionné Walker pour le programme après sa cinquième tentative en 2004, le Houston Chronicle a rapporté . Elle a terminé sa formation d’astronaute en 2006 et a été affectée à être le principal astronaute de soutien de l’équipage pour le Expédition 14 l’équipage, qui a vécu et travaillé sur l’ISS pendant 215 jours de septembre 2006 à avril 2007. Walker était la personne-ressource reliant l’équipage en orbite terrestre au contrôle au sol.

Walker a ensuite servi comme membre d’équipage de secours pour Expédition 19 et 21/22 , avant de devenir un membre d’équipage principal sur Expedition 24 / 25 en 2010. Pour l’Expédition 24/25, elle était ingénieur de vol pour le vaisseau spatial russe Soyouz TMA-19 et a continué dans ce rôle pendant la mission de 163 jours à bord de l’ISS.

La vue de la Terre depuis l’espace vue par les astronautes Crew-1 sur le SpaceX Crew Dragon Resilience. (Crédit d’image: NASA TV)

Voler avec Crew-1 sur le SpaceX Crew Dragon Resilience

Il y a eu un intervalle de 10 ans entre l’aventure spatiale de Walker en 2010 et sa mission en 2020. Pendant ce temps, elle était astronaute de remplacement pour l’expédition 53/54 en 2017, et a été affectée à servir sur l’expédition 59/60 en 2019, avant être retiré de la mission en avance. Au lieu de cela, elle a continué son travail dans le bureau des astronautes du Johnson Space Center.

Dans Mars 2020 Walker a été annoncé dans le cadre de la première mission opérationnelle en équipage de SpaceX Dragon vers l’ISS appelée Crew-1. Elle a été rejointe par les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Victor Glover et l’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Juste avant le lancement le 15 novembre 2020, la NASA a annoncé que les astronautes Crew-1 avaient nommé leur vaisseau spatial « Résistance , « en reconnaissance des défis auxquels les gens ont été confrontés et ont été contraints de surmonter en 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Walker est actuellement à bord de la station spatiale avec ses collègues membres de l’équipage 1 dans le cadre de Expédition 64 . Avant le lancement de Crew-1, Walker a déclaré que la mission faisait partie d’une nouvelle ère dans les voyages spatiaux.

«J’ai l’impression que les films de science-fiction commencent à prendre vie», a-t-elle déclaré au bureau de presse de son alma mater, Université Rice . « Impliquer les compagnies commerciales d’équipage… va tout changer. »

