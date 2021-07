Shannon Lee Pens Essai en réponse aux récents commentaires de Quentin Tarantino sur Bruce Lee

Depuis la soirée d’ouverture de Il était une fois à Hollywood, Shannon Lee a été franche au sujet de sa réaction à la représentation de son défunt père, Bruce Lee. Les choses semblaient s’être calmées entre le réalisateur Quentin Tarantino et la fille de Lee, mais alors que Tarantino flambe à travers sa promotion de la nouvelle version de sa novélisation pour 2019 Il était une fois à Hollywood, le cinéaste s’est arrêté sur le podcast Spotify de Joe Rogan le 29 juin et a été interrogé sur les critiques concernant la représentation du film de Bruce Lee. Plus précisément, une scène de combat dans laquelle le personnage de Brad Pitt, Cliff, renverse facilement l’icône des arts martiaux, interprétée par Mike Moh. Tarantino a déclaré à Rogan: « Je peux comprendre que sa fille ait un problème avec ça – c’est son putain de père, je comprends », avant de rejeter rapidement les critiques des autres.

Ce week-end, le Hollywood Reporter a donné Shannon Lee au centre de la scène pour répondre à la critique renouvelée de l’héritage de son père telle que présentée dans Il était une fois à Hollywood, répondant directement aux commentaires les plus récents de Quentin Tarantino sur les critiques de Bruce Lee}.

« Pourquoi est-ce que Quentin Tarantino parler comme s’il connaissait Bruce Lee et le détestait ? Cela semble étrange étant donné qu’il n’a jamais rencontré Bruce Lee, n’est-ce pas ? Sans oublier que M. Tarantino a joyeusement habillé la mariée dans une imitation de la combinaison jaune de mon père et des Crazy 88 avec des masques et des tenues de style Kato pour Kill Bill, que beaucoup considéraient comme une lettre d’amour à Bruce Lee. Mais les lettres d’amour s’adressent généralement au destinataire par son nom, et d’après ce que j’ai pu observer à l’époque, M. Tarantino a essayé, de façon intéressante, d’éviter autant que possible de prononcer le nom de Bruce Lee à l’époque. »

Elle a poursuivi en déclarant: « Si seulement il enlevait le nom de Bruce Lee de ses lèvres maintenant. » La citation officielle de Quentin Tarantino était: « Je peux comprendre que sa fille ait un problème avec ça. C’est son putain de père. Tout le monde: va sucer un d—. »

La réponse de Tarantino n’a pas vraiment répondu à la critique plus large de Shannon Lee. Dans sa chronique sincère et opportune, elle a plus à dire à Tarantino, mais aussi aux hommes blancs d’Hollywood au pouvoir, en général.

« Je suis fatigué des hommes blancs d’Hollywood qui notent à peine l’impact qu’il a eu sur le genre du film d’action et la chorégraphie de combat, ou la prolifération et l’intérêt pour les arts martiaux qu’il a suscités dans le monde, ou le nombre de personnes et de communautés qu’il continue d’inspirer et toucher à ses performances, sa philosophie, ses enseignements et ses pratiques tout en minimisant avec désinvolture comment ses réalisations ont remonté le moral et sont devenues une source de fierté pour les Américains d’origine asiatique, les communautés de couleur et les peuples du monde entier, et comment il a accompli tout cela à l’âge de 32 ans . »

Et elle a également fait valoir ses points pour Tarantino.

« Comme vous le savez déjà, le portrait de Bruce Lee dans Il était une fois à Hollywood par M. Tarantino, à mon avis, était inexact et pour le moins inutile. (S’il vous plaît, ne blâmons pas l’acteur Mike Moh. Il a fait ce qu’il pouvait avec ce qu’on lui a donné.) Et bien que je sois reconnaissant à M. Tarantino d’avoir si généreusement reconnu à Joe Rogan que j’ai peut-être mes sentiments à propos de son interprétation de mon père, Je suis également reconnaissant d’avoir l’opportunité d’exprimer ceci : j’en ai vraiment marre des hommes blancs à Hollywood qui essaient de me dire qui était Bruce Lee. »

« Écoutez, je comprends ce que M. Tarantino essayait de faire. Je le comprends vraiment. Cliff Booth est un dur à cuire et un tueur qu’il peut battre Bruce Lee. Développement du personnage. Je comprends. Je pense juste qu’il pourrait le faire. l’ont fait tellement mieux. Mais au lieu de cela, la scène qu’il a créée n’était qu’un démontage sans intérêt de Bruce Lee alors que cela n’avait pas besoin d’être. C’était Hollywood blanc traitant Bruce Lee comme, eh bien, Hollywood blanc le traitait – comme un stéréotype superflu. Mais c’était le dispositif créatif de M. Tarantino qu’il a choisi, alors il a d’abord affirmé, bien qu’il semble maintenant affirmer qu’il s’agit en fait d’une représentation précise de Bruce Lee et que c’est ce qui serait arrivé si Cliff Booth (un personne fictive) et le vrai Bruce Lee (s’il était un artiste martial médiocre et arrogant) s’étaient affrontés. Whaaa? «

Shannon Lee continue d’aborder le problème dans l’essai original, se terminant par cette note: « Sous le ciel, sous les cieux, nous sommes une seule famille, M. Tarantino, et je pense qu’il est temps pour nous deux de marcher. »

Shannon Lee est une actrice, artiste martiale et homme d’affaires américaine. Elle est le seul enfant vivant d’un artiste martial de renommée mondiale Bruce Lee et professeur d’arts martiaux à la retraite Linda Lee Cadwell. Pour en savoir plus sur Bruce Lee et son héritage, vous pouvez regarder le documentaire 2020 Soit de l’eau qui se concentre sur le rejet de Bruce Lee par Hollywood et son retour à Hong Kong pour terminer quatre films. Tracer ses luttes dans deux mondes, Soit de l’eau explore les questions d’identité et de représentation à travers des archives rares, des entretiens intimes et ses écrits. Cet essai peut être lu dans son intégralité sur The Hollywood Reporter.

