Shannon Elizabeth d’American Pie a gagné des centaines de milliers de dollars grâce à une agitation secondaire inattendue

La Tarte américaine les films étaient parmi les films les plus emblématiques de la fin des années 90 et du début des années 2000.

Le casting étoilé comprenait des personnalités comme Jason Biggs, Chris Klein, Tara Reid, Natasha Lyonne, Alyson Hannigan et Eugene Levy – et beaucoup ont joué dans d’autres films et émissions de télévision.

Shannon Elizabeth a joué Nadia dans American Pie. Crédit : LANDMARK MEDIA/Alay Banque D’Images

Un acteur qui est apparu dans deux des films était la star de l’évasion Shannon Elizabeth, maintenant âgée de 48 ans. Elizabeth a joué l’étudiante étrangère Nadia, qui avait une romance en cours avec le protagoniste Jim (joué par Biggs).

L’acteur a continué à jouer dans un certain nombre de rôles différents après Tarte américainey compris dans L’amour en fait. Mais, elle a aussi une activité secondaire assez inattendue en jouant au poker, en participant régulièrement à Las Vegas. En fait, selon la base de données de poker The Hendon Mob, Elizabeth a gagné plus de 240 000 € (198 225 €) en jouant au poker.

En plus d’agir et de jouer au poker, Elizabeth est une militante pour les animaux et a fondé en 2001 un centre de sauvetage pour chiens et chats à but non lucratif appelé Animal Avengers.

Elle vit maintenant en Afrique du Sud et dirige une fondation de sauvetage des animaux, la Fondation Shannon Elizabeth, qui soutient la conservation dans la région.

Shannon Elizabeth est une joueuse de poker à succès. Crédit : WENN Rights Ltd/Alay Stock Photo

Elizabeth a toujours crédité Tarte américaine avec le coup d’envoi de sa carrière. En 2020, elle a partagé un hommage au film à l’occasion de son 21e anniversaire.

Sur Instagram, elle a écrit : « Joyeux 21e anniversaire Tarte américaine!

« Il y a 21 ans aujourd’hui, toute ma vie a changé avec la sortie de mon premier film en studio, Tarte américaine. Nadia n’a jamais été censée être un personnage principal de la série, mais grâce à vous tous, elle m’a conduit dans une carrière dont je n’aurais jamais pu rêver. Merci à chacun & chacune d’entre vous. Je suis éternellement reconnaissant et tellement honoré d’avoir été choisi pour faire partie de cette incroyable franchise. »

Elizabeth a toujours crédité American Pie d’avoir lancé sa carrière. Crédit : LANDMARK MEDIA/Alay Banque D’Images

En parlant de Tarte américainel’année dernière, Tara Reid – alias Vicky – a laissé entendre que tarte américaine 5 pourrait se produire.

S’adressant à Entertainment Tonight Tara a taquiné qu’un cinquième film « pourrait arriver » avant de donner aux fans les nouvelles qu’ils attendaient années pour – un cinquième volet de la franchise est définitivement en préparation.

« OK, je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne sais pas vraiment quand, parce que nous devons réunir tous les acteurs et en même temps organiser nos horaires », a-t-elle déclaré.

« Il y a un script là-bas … Je vais le dire comme ça. »

Tara a poursuivi en expliquant qu’elle avait également lu le scénario et pensait qu’il était « l’un des meilleurs ».