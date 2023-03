Shannen Doherty recommande le redémarrage de Charmed

Charmé étoiles Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Drew Fuller, Brian Krause et Dorian Gregory se sont réunis lors de la nostalgique Con des années 90 de ce week-end. Les acteurs ont joué dans la série originale de 1998 qui a suivi trois puissantes sœurs sorcières (représentées par Doherty, Combs et Alyssa Milano). Doherty a quitté la série après sa troisième saison et McGowan l’a rejoint en tant que plus jeune demi-sœur du trio.





La série s’est terminée en 2006, mais en 2018, un redémarrage du même nom a commencé à être diffusé sur la CW. Alors que la nouvelle itération de la série a été saluée pour sa distribution plus inclusive, elle n’a jamais été à la hauteur du battage médiatique de son prédécesseur. La série s’est terminée par sa quatrième saison en 2022. Selon TVInsider, lorsque la série 2018 a été évoquée lors d’un panel Con des années 90, elle a été huée par un membre du public, ce qui a suscité une réponse rapide de Doherty :

« Pas cool… Ne huez pas les gens qui fournissent littéralement des centaines et des centaines de personnes avec leur travail… J’ai rencontré beaucoup de gens qui se sont liés comme vous tous, juste là où ça Charmé vous a fait traverser de nombreuses expériences de vie [and] vous a rapproché vous et votre famille pour vous rapprocher, il y a toute une autre génération qui a ressenti la même chose avec le nouveau Charmé… C’est peut-être pour nous tous de dire « Eh bien, ce serait bien qu’on leur demande d’être dans l’émission », mais vous savez, quand ils ont créé leur propre truc et l’ont fait, je les applaudis pour avoir fourni beaucoup d’emplois . Et ce sont des gens incroyablement gentils, pour info. »





Shannen Doherty lutte contre le cancer

Au cours du panel, Doherty a applaudi les créateurs du redémarrage de Charmed pour « fournir beaucoup d’emplois », un commentaire qui survient quelques semaines seulement après une publication sur Instagram de l’actrice sur sa propre capacité à travailler au milieu de problèmes de santé. Tagging Fran Drescher, le président de SAG-AFTRA, Doherty a demandé pourquoi le syndicat avait abandonné les acteurs alors qu’ils étaient au chômage pour des raisons de santé avant d’ajouter que « l’assurance maladie ne devrait pas être basée sur le revenu annuel ».

Doherty a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 2015, puis est entrée en rémission. En 2020, elle a confirmé que son cancer était revenu au stade IV. Lors de son apparition à la Con des années 90, Doherty a déclaré au public qu’elle « se sentait bien ».

Doherty est un ancien enfant acteur qui est apparu dans plusieurs séries télévisées dans des rôles d’invités avant d’apparaître sous le nom de Jenny Wilder dans Petite maison dans la prairie. En 1989, elle a joué dans le classique culte Bruyères comme Heather Duke et l’année suivante, elle a commencé à incarner Brenda Walsh sur Beverly Hills, 90210un personnage qu’elle reprendrait sur 90210 et BH90210. Certains des autres crédits de film notables de Doherty incluent Les filles veulent juste s’amuser, Mallrats, et Jay et Silent Bob contre-attaquent. En 2020, Kevin Smith a annoncé qu’elle reprendrait le rôle de René Mosier pour le prochain Mallrats 2 : Crépuscule des Mallrats.