Shania Twain explique comment elle a été «  inspirée  » par Britney Spears

Allons-y les filles!

La superstar de la country-pop Shania Twain a expliqué dans un épisode récent de son émission de radio Apple comment elle avait été inspirée par l’icône de la pop Britney Spears au fil des ans. Dans un épisode publié jeudi, Twain a présenté aux auditeurs certains de ses actes préférés qui sont passés par Las Vegas, où elle a occupé par intermittence des résidences au cours de la dernière décennie.

« Frappe-moi, bébé, encore une fois », chanta Twain avec enthousiasme pour présenter ses commentaires sur sa camarade pop star. « Oh ouais. Britney Spears. Je ne lui ressemble pas, mais je chante sur ses disques. »

Twain a expliqué qu’elle avait vu Spears se produire au Zappos Theatre de Las Vegas, où Twain a fini par se produire dans le cadre de son « Let’s Go! » résidence actuellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

«Je trouvais que son spectacle était génial et j’étais motivée à monter sur cette même scène, donc son spectacle m’a beaucoup inspiré», a-t-elle déclaré. « C’était un spectacle fantastique. »

Elle a ajouté qu’elle avait également co-écrit une chanson pour Spears il y a environ 20 ans, intitulée « Don’t Let Me Be the Last to Know », qui est apparue sur l’album « Oops I Did It Again » de Spears.

En plus de Spears, Twain a expliqué dans un épisode précédent de « Home Now Radio with Shania Twain » qu’elle avait déjà vu une autre icône, Gwen Stefani, monter également sur scène au Zappos Theatre.

« J’ai vu son défilé là-bas, un beau défilé. Elle a un si grand sens de la mode. Elle est vraiment toujours au fait de ça », s’est exclamé Twain. « Elle a ce côté ‘rock girl power’ pour elle. Elle est très amusante. Grand talent, super interprète. »

Dans son dernier épisode, Twain a également salué plusieurs autres artistes qui sont passés par le Strip à son époque. Elle a dit qu’elle aimait Lady Gaga, qu’elle appelait chaleureusement «quelque chose».

« Elle a une voix à la fois puissante mais émotionnelle et sensible », a déclaré Twain. « Elle est une centrale électrique. »

Twain a ajouté qu’elle est une « grande admiratrice » de Gaga, qui « peut tout faire! »

Elle a également déliré Boyz II Men, qu’elle appréciait pour être toujours « là-bas, faire son truc », et les Backstreet Boys, qui sont ses « voisins » sur le Strip de Las Vegas.

Twain a ensuite révélé une histoire intéressante sur la chanteuse « Complicated » Avril Lavigne. Twain a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois lorsque Lavigne était une «interpolation».

«Elle a remporté un concours de chant pour se produire avec moi sur scène lorsque j’étais en tournée au Canada», a expliqué Twain, ajoutant que Lavigne n’avait que 14 ans à l’époque. « Cette petite fille est venue et était tellement impressionnante. »

Dans un épisode précédent, Twain a également célébré ses collègues musiciens qui ont joué au Caesars Palace à la même époque de sa première résidence à Las Vegas: Rod Stewart, Céline Dion et Elton John.

Très bonne compagnie!