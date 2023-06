Shaní Lozano : Quelles langues parlez-vous, quelle est votre taille, d’où venez-vous et dans quelle autre série apparaît-il en plus de Mother for Rent ?

Eric Favre Lipoxycut Vegan - Brûleur De Graisses Bruleurs De Graisses Pomme verte citron - Eric Favre - il vous permettra de garder votre énergie.

15 doses par pot de 120g Saveur Pomme Verte Citron Formule minceur 1 complète:Brûle graisse1Draine1 détoxifie2Sculpte3 et affine1Tonus4 & énergie4VeganPoudre à diluer - “SHAKE, DRINK & BURN6“ POUR DES RESULTATS 100% PLAISIR ! L’association de 19 ingrédients sélectionnés est au service d’un produit complet qui agit de façon globale sur la perte de poids1: • Draine1, élimine1 et détoxifie2 au même titre qu’une water détox • Action minceur1: action sur les graisses et glucides5 • Dessine la silhouette3 : affine1 et sculpte3 • Tonus & Bien-être4 Facile d’utilisation, vous apprécierez son bon goût frais et fruité de citron vert-pomme verte ou la rondeur des fruits rouges. Vegan lifestyle : convient au régime Vegan ANTI-DOPAGE : Produit conforme à la règlementation Anti-dopage, conforme à la norme AFNOR NF V94-001 (à la date de fabrication du lot) 1Le thé vert inhibe la catéchol-O-méthyltransférase, enzyme impliquée dans la thermogenèse corporelle des graisses (brûle graisses) et est reconnu pour faciliter l’élimination rénale de l’eau. 2Le pissenlit contribue à la detoxification de l’organisme. 3Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire 4La vitamine C contribue à réduire la fatigue, au fonctionnement normal du système nerveux et à un métabolisme énergétique normal. 5Le Genévrier favorise le métabolisme des graisses et des glucides.6Secoue, bois et brûle1 ! - Conseils d’utilisation Prendre 1 mesure (8 g) diluée dans 300ml d’eau, de préférence le matin ou 30mn avant le sport. Bien mélanger. Composition L-CARNITINE TARTRATE ; INULINE ; AROME ; TAURINE ; CHOLINE BITARTRATE ; L-TYROSINE ; EXTRAIT DE THE VERT ; REGULATEUR D’ACIDITE : ACIDE TARTRIQUE, ACIDE CITRIQUE ; VITAMINES : ACIDE ASCORBIQUE, NICOTINAMIDE, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, CYANOCOBALAMINE, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXYNE ; CARBONATE DE CALCIUM ; ANTIOXYDANT : PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE ; EXTRAIT DE GUGGUL ; EDULCORANTS : ACESULFAME K, SUCRALOSE ; CAFEINE ANHYDRE ; POUDRE DE PISSENLIT ; EXTRAIT DE VIGNE. Apports nutritionnels Apports pour 1 dose (8 g) % AR/RI* Energie 11 Kcal 45.9 kJ 0.55% Matières grasses dont acides gras saturés 0 g 0 g 0% 0% Glucides dont sucres 0.7 g 0.2 g 0.22% 0.22% Protéines 1.3 g 2.6% Fibres 1.3 g Sel 0 g 0% L-carnitine tartrate dont carnitine 2000 mg 1364 mg Extrait de café vert 100 mg Extrait de thé vert dont polyphénols 445 mg 133 mg Caféine totale 199 mg Extrait de vigne rouge dont OPC 100 mg 95 mg L-tyrosine 500 mg Inuline 1349 mg Extrait de garcinia cambogia 50 mg Extrait de guggul 200 mg Choline bi- tartrate dont choline 500 mg 206mg Extrait de genièvre 50 mg Poudre de pissenlit 125 mg Poudre de busserole 50 mg Calcium 40.04 mg 5% Vit B6 2 mg 143% Vit C 180 mg 225% Vit B3 53.9 mg 337% Vit B1 4.2 mg 382% Vit B12 3 µg 120% Taurine 493 mg *Apports de Référence Précautions d’emploi Complément alimentaire avec édulcorants. Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (199mg/8g). Se conformer aux conseils...