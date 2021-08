Shang-Chi surprend Marvel Studios: Legends Episode avant sa sortie en salles

Avec un peu plus de deux semaines avant ses débuts en salles, la série Disney +, Marvel Studios : Légendes, publiera un nouvel épisode surprise basé sur le prochain Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le nouveau Shang-Chi L’épisode sera disponible uniquement en streaming sur Disney + deux jours seulement avant la sortie du nouveau film Marvel en salles. Ce nouvel épisode sera le 13e épisode de la série à ce jour. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de la série Marvel Disney + ci-dessous.

Marvel Studios : Légendes est une docuserie télévisée américaine créée pour être diffusée uniquement sur Disney+. Il est basé sur les personnages et objets de Marvel Comics qui apparaissent dans l’univers cinématographique Marvel, ou également connu sous le nom de MCU. Chaque épisode de la série présentera un personnage ou un objet individuel avec des séquences des films MCU précédents et mettant en évidence leurs moments marquants du MCU. Le synopsis officiel de Marvel Studios : Légendes se lit comme une série qui examinera les héros, les méchants, les moments et les objets de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et leur connexion, en prévision des histoires à venir qui les présenteront dans la série et les films Disney + Phase Four.

Selon le site Internet, Quoi de neuf sur Disney+, le prochain Shang-Chi L’épisode basé sur sera disponible en streaming sur Disney+ le 1er septembre. Studios Marvel :Légendes a été introduit pour la première fois avant la sortie de WandaVision en janvier 2021, et a ensuite présenté un épisode pour chaque émission et film sorti depuis lors. La série a été annoncée pour la première fois en décembre 2020 et a reçu de nombreuses réponses positives pour avoir été utile aux téléspectateurs occasionnels de la franchise, mais a également reçu des critiques pour être une émission de clip sans nouvelles séquences ou éléments documentaires. Actuellement, la série Disney+ compte 12 épisodes disponibles en streaming.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a déjà reçu les premières réactions des fans louant les performances de Simu Liu et l’action des arts martiaux Marvel. Shang-Chi est un prochain film de Marvel sur le personnage principal qui est un maître d’arts martiaux qui est obligé de faire face à son passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il a été entraîné dans le réseau de la mystérieuse organisation Ten Rings. Le prochain film servira de 25e entrée dans l’univers cinématographique Marvel. Ce sera également la toute première apparition de Shang-Chi dans le MCU, le réalisateur Destin Daniel Cretton confirmant déjà que Shang-Chi lui-même fera d’autres apparitions dans le MCU dans un avenir proche.

« Shang-Chi est un film qui s’est retrouvé sur une liste « Ne serait-ce pas génial » où « Ne serait-ce pas génial si nous pouvions faire cela comme un film », il y a probablement vingt ans », a déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, à propos de la projet de Tomates pourries. « C’est une belle histoire d’un jeune homme qui réalise que son père est essentiellement l’un des plus grands super-vilains du monde et l’un des plus grands criminels du monde. Comment gérez-vous cela ? Et comment gérez-vous cela en tant qu’enfant ? Comment évoluez-vous Au-delà de ça? »

Marvel Studios : Légendes présentera son nouvel épisode le 1er septembre uniquement sur Disney +. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira UNIQUEMENT en salles le 3 septembre. Le prochain film met en vedette Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zheng, Fala Chen, Florian Munteanu, Michelle Yeoh, Tony Leung et Benedict Wong. Le film est produit par Kevin Feige, réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Dave Callahan. Qu’espérez-vous voir dans le prochain film MCU? Faites-nous part de vos réflexions et publiez-les dans les commentaires ci-dessous!

Sujets : Shang-Chi, Disney Plus, Marvel Studios : Legends