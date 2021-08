Shang-Chi se prépare-t-il à être le pire échec de Marvel ?

Nous sommes à quelques semaines de la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le prochain grand projet du Univers cinématographique Marvel, dans une année riche en productions tant au cinéma qu’à la télévision. C’est un nouveau personnage qui rejoindra la grande famille de la franchise, donc les fans attendent de voir ce qu’ils vont trouver, bien que les estimations de ses performances au box-office ne sont pas favorables. Un échec certain ?

Simu liu sera le protagoniste du film, accompagné d’un casting composé de Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng. Le synopsis officiel prévoit ce qui suit : « Shang-Chi doit faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il se retrouve englouti dans la mystérieuse toile des Dix Anneaux ».

Après Veuve noire les choses semblent changer chez Disney, car le film mettant en vedette Scarlett Johansson n’a pas bien marché dans les cinémas et on dit qu’il Shang-Chi peut suivre ses traces, mais de manière plus radicale. Son lancement ne se fera qu’en salles et non par le service de streaming Disney +, donc une fenêtre de revenus y sera fermée, ce qui était également important pour Mulán et Cruella.

D’après les données de Box Office Pro, On estime que Shang-Chi pourra rapporter entre 35 et 55 millions de dollars lors de son premier week-end, ci-dessous Hulk: The Incredible Man de 2008 et Ant-Man de 2015, les deux longs métrages avec les « pires » ouvertures du MCU. Cependant, à l’heure où la pandémie de Coronavirus se poursuit, ce sont des chiffres qui sont acceptables par rapport à d’autres projets, bien que pas pour merveille.







Ce n’est pas tout, car dans les derniers jours Bob Chapek, PDG de Disney, a décrit le mouvement visant à supprimer le Premier Access pour cette occasion et qu’il atteint la plate-forme 45 jours après sa première comme une expérience », quelque chose qui a suscité la controverse dans Simu liu. L’acteur de Shang-chi répondu : « Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes la célébration de la culture et du plaisir qui perdure après un an de bataille. ». Le film sortira en salles le 3 septembre et là nous connaîtrons leur destin.