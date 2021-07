Shang-Chi se prépare-t-il à amener Iron Fist et K’un-Lun sur grand écran ?

Alors que nous sommes encore sous le choc de la finale de Loki, et les ramifications qu’il a sur la prochaine liste de Univers cinématographique Marvel films et émissions de télévision, il y a déjà beaucoup de rumeurs et de théories qui circulent sur le prochain film à venir dans les cinémas, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Bien que l’intrigue du film soit peu connue jusqu’à présent, le film qui apportera le premier rôle asiatique dans le MCU a constitué une distribution de soutien en grande partie asiatique, qui comprend Lait frappé à la poudre la star Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh récemment parlé à Collisionneur lors de la journée presse pour le nouveau thriller d’action Netflix, et lors de l’interview, elle a laissé échapper que son personnage dans Shang-Chi est « gardienne d’une ville mythique » et a parlé un peu de la façon dont son personnage s’intégrera dans le film.

« Nous sommes si heureux d’avoir notre premier super-héros asiatique », a-t-elle déclaré. « Et pas seulement des super-héros, mais aussi des super-héroïnes autour de lui, et je suis le gardien d’une ville mythique. Ces jeunes entrent et ils doivent apprendre à protéger l’histoire, et à protéger non seulement ce monde mais les mondes qui l’entourent nous des démons qui sont enfermés. C’est donc magique, c’est la réalité, il se passe tellement de choses et c’est très amusant. «

La question doit donc être de savoir quelle ville mythique allons-nous voir introduite dans Shang-Chi? Avec rien d’autre que des spéculations, la principale suggestion à ce stade est que la ville pourrait être K’un-Lun, la ville perdue de la dimension de poche qui, dans les bandes dessinées, est protégée par Iron Fist. Le multivers ouvrant de nombreuses avenues dans d’autres films à venir, la dimension de poche où se trouve K’un-Lun correspondrait certainement à la théorie de nombreuses nouvelles dimensions à découvrir dans les années émouvantes du MCU, et bien que Marvel n’ait jusqu’à présent amené aucun des personnages à apparaître dans les émissions basées sur Marvel de Netflix, Iron Fist pourrait s’avérer être l’un des premiers. Il y a déjà une rumeur assez solide selon laquelle Daredevil sera introduit dans Elle-Hulk, il est donc encore plus probable que Shang-Chi pourrait être celui qui commencera à incorporer les autres branches de Marvel dans l’univers principal.

Shang-Chi a été rendue plus intrigante par les événements de Loki, avec la suggestion qu’il y aura des changements à venir plus tôt que tard dans le MCU. Nous savons que Shang-Chi aura des liens vers les précédents MCU entrées en introduisant le vrai personnage du Mandarin, après le « faux » Mandarin et la mention des Dix Anneaux dans Iron Man 3, et aussi le retour de L’incroyable Hulk’ s Abomination et Docteur étrange‘s Wong. La capacité dans laquelle ces personnages apparaîtront est inconnue, et beaucoup se demandent maintenant s’il s’agira même des mêmes personnages ou s’ils auront été modifiés grâce à la création du multivers par Loki. Bref, on se pose beaucoup de questions sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ne vous attendez pas à ce que l’un d’entre eux reçoive une réponse avant la sortie du film le 3 septembre.

Sujets : Shang-Chi