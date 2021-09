Shang-Chi remporte une deuxième victoire au box-office le week-end avec 35,7 millions de dollars

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a tenu bon au box-office pour son deuxième week-end consécutif. Le dernier en date de Marvel Studios a rapporté 35,7 millions de dollars ce week-end, ce qui était plus que suffisant pour conserver la première place, malgré une baisse de 67% par rapport à vendredi dernier. Bien que la baisse semble importante, Shang-Chi et la légende des dix anneaux fonctionne comme beaucoup de ses prédécesseurs de Marvel Cinematic Universe, y compris L’homme fourmi, Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, gardiens de la Galaxie, et Capitaine Marvel.

Globalement, Shang-Chi a gagné un peu plus de 257 millions de dollars depuis ses débuts dans les salles de cinéma le week-end dernier. En plus d’occuper la première place en Amérique du Nord, le film a réussi à rester en tête en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, en Corée, en Italie, au Mexique, en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Le dernier en date du MCU n’a toujours pas de date de sortie officielle en Chine, mais des nouvelles à ce sujet sont attendues prochainement. Quant aux projections IMAX, Shang-Chi a gagné 21 millions de dollars dans le monde, dont 8 millions de dollars provenant des marchés étrangers.

gars libre a pu récupérer sa position de numéro deux au box-office ce week-end après avoir rapporté 5,8 millions de dollars. Les critiques positives des critiques et des téléspectateurs alimentent le succès de l’action/comédie, qui met en vedette Ryan Reynolds. Globalement, gars libre a gagné 276,5 millions de dollars depuis ses débuts en salles il y a cinq semaines. celui de James Wan Malin a fait ses débuts au numéro trois après avoir gagné 5,5 millions de dollars. Le film d’horreur met en vedette Annabelle Wallis en tant que femme qui commence à avoir des visions de personnes assassinées, pour se rendre compte que les événements se produisent dans la vraie vie. Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White et Jacqueline McKenzie jouent aux côtés de Wallis. Jusqu’à présent, les critiques sont mitigées.

Bonbon a pris la quatrième place ce week-end après avoir rapporté 4,9 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le film d’horreur a gagné un peu plus de 59 millions de dollars et a reçu les éloges des critiques et des téléspectateurs depuis son ouverture en salles il y a trois semaines. de Disney Croisière dans la jungle a pris la cinquième place ce week-end avec 2,4 millions de dollars. Le film a gagné 196,7 millions de dollars dans le monde au cours de ses sept semaines dans les salles. Pat’ Patrouille : Le film est arrivé au septième rang avec 2,2 millions de dollars. Le film d’animation familial a gagné un peu plus de 70,8 millions de dollars dans le monde et est également actuellement diffusé sur le service de streaming Paramount +.

Ne respire pas 2 a pris la septième place ce week-end après avoir gagné 1,15 million de dollars. Le thriller d’horreur a rapporté 44,8 millions de dollars dans le monde. Le compteur de cartes et Montre-moi le père a fait ses débuts au numéro huit et neuf, respectivement. Le compteur de cartes gagné 1,1 million de dollars, tandis que Montre-moi le père a encaissé 700 000 €. Enfin, les studios Marvel Veuve noire est arrivé au numéro dix ce week-end avec 282 000 €. À l’échelle mondiale, le conte autonome de Natasha Romanoff a rapporté 370,2 millions de dollars. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 35,7 millions de dollars

2. gars libre – 5,8 millions de dollars

3. Malin – 5,5 millions de dollars

4. Bonbon – 4,9 millions de dollars

5. Croisière dans la jungle – 2,4 millions de dollars

6. Pat’ Patrouille : Le Film – 2,2 millions de dollars

7. Ne respire pas 2 – 1,1 millions de dollars

8. Le compteur de cartes – 1,1 millions de dollars

9. Montre-moi le père – 700K€

dix. Veuve noire – 282K€

