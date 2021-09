Shang-Chi remporte le quatrième week-end consécutif au box-office avec 13,2 millions de dollars

Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux a remporté son quatrième week-end consécutif au box-office avec 13,2 millions de dollars. De plus, le dernier opus de Marvel Cinematic Universe est désormais le film national le plus rentable de la pandémie après avoir atteint 196,4 millions de dollars ce week-end, dépassant Veuve noireest de 186,7 millions de dollars. Globalement, Shang-Chi est actuellement assis à 363,3 millions de dollars, ce qui devrait dépasser les 377,2 millions de dollars de l’histoire autonome de Natasha Romanoff le week-end prochain. Certains analystes du box-office prédisent Shang-Chi pour atteindre un grand total national de 250 millions de dollars en fin de compte.

Alors que celui de Denis Villeneuve Dune n’atteindra pas les cinémas nord-américains avant la fin octobre, il dépasse les attentes à l’étranger. Au moment d’écrire ces lignes, l’adaptation sur grand écran de l’épopée de science-fiction de Frank Herbert se situe à 76,2 millions de dollars et il reste encore de nombreux marchés étrangers à découvrir, notamment le Japon, le Royaume-Uni et la Corée à la mi-octobre. Les attentes sont élevées pour la vision de Villeneuve sur le matériel source emblématique et les critiques ont été mitigées jusqu’à présent. Cependant, ils n’ont pas semblé affecter les chiffres du box-office à l’étranger.

Cher Evan Hansen a fait ses débuts au numéro deux des salles de cinéma ce week-end après un gain de 7,5 millions de dollars moins que prévu. Le drame musical pour adolescents est réalisé par Stephen Chbosky à partir d’un scénario de Steven Levenson, et est basé sur la comédie musicale de 2015 du même nom. gars libre est tombé au numéro trois après avoir rapporté 4,1 millions de dollars. La comédie d’action a gagné 317,4 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts dans les salles il y a sept semaines, alimentée par le bouche-à-oreille et des critiques positives. Bonbon a pris la quatrième position avec 2,5 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le thriller d’horreur a gagné 71,6 millions de dollars et a reçu les éloges des critiques et des téléspectateurs.

Le western de Clint Eastwood pleurer macho est arrivé au cinquième rang ce week-end après avoir encaissé 2,1 millions de dollars. Le film est basé sur le roman du même nom de 1975 de N. Richard Nash et a été inférieur aux prévisions initiales des analystes depuis ses débuts le week-end dernier. de Disney Croisière dans la jungle a pris la sixième place avec 1,7 million de dollars. Le film a rapporté 205,5 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie en salles il y a neuf semaines. Malin a gagné 1,5 million de dollars, ce qui était plus que suffisant pour prendre la septième place ce week-end.

CopShop est arrivé au huitième rang ce week-end après avoir rapporté 1,2 million de dollars. Le thriller met en vedette Gerard Butler, Frank Grillo et Alexis Louder, et se déroule dans un poste de police d’une petite ville qui finit par se transformer en un champ de bataille entre un tueur à gages, un flic débutant et un escroc. La star Frank Grillo n’est pas contente du montage de sa performance. Pat’ Patrouille : Le Film a pris la neuvième position avec 1,2 million de dollars, portant son total mondial à 85,2 millions de dollars. Finalement, Les yeux de Tammy Faye a pu rester au numéro dix après avoir gagné 621 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

