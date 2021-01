Shang-Chi remplace-t-il Captain America en tant que centre moral du MCU?

Jim Starlin, membre du Temple de la renommée du prix Eisner, est considéré comme la royauté de la bande dessinée. Le vétéran de Marvel Comics est responsable de la création de nombreux personnages emblématiques, de Thanos à Shang-Chi. Dans un épisode récent de la Phase zéro podcast, Starlin a parlé du prochain film MCU en direct, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui introduira Shang-Chi dans la franchise de super-héros. Selon Starlin, le personnage a le potentiel d’être le nouveau centre moral de l’univers Marvel après la sortie de Steve Rogers alias Captain America de la série.

« Je suppose que cela dépendra de ce que les gens du cinéma décideront de faire à son sujet. Ils ont beaucoup de choix avec Shang-Chi. Et c’est comme ça que je le prononce, Shang. Qu’ils avaient beaucoup de possibilités avec lui que je pense sont vraiment assez intéressants avec le départ de la Capitaine Amérique, Personnage de Chris Evans. L’univers Marvel est sans centre moral. Il agissait toujours comme ça. Shang-Chi d’autre part, même s’il est un assassin pour commencer. Caractère moral, au moins Englehart et moi avons travaillé avec lui. Et je pense que la plupart des écrivains après ça. Il pourrait donc être en quelque sorte le remplaçant de Captain America dans l’univers Marvel. «

À première vue, l’idée que Shang-Chi pourrait remplacer Captain America en tant que phare brillant de la moralité qui inspire tous les autres héros peut sembler étrange. Après tout, Shang-Chi a commencé comme un assassin, qui a commis un certain nombre de crimes sous les ordres de son père. Ce n’est qu’après que Shang-Chi a appris que son père n’était pas le héros qu’il avait imaginé, mais un aspirant dictateur, qu’il s’est retourné contre ses anciens alliés pour devenir un super-héros. Selon Jim Starlin, La route tumultueuse de Shang-Chi vers l’héroïsme fait de lui un type rare de leader dans la communauté des super-héros.

« Pour passer de l’assassin au héros, une volonté abominable et une sorte de discipline religieuse, je pense que ce sont les trois éléments qui font de Shang-Chi plus que tout autre personnage. Vous savez qu’il est essentiellement concentré sur le moment et sur ce qui doit être. Et cette concentration lui permet de continuer sans être arrêté. Cela rend au moins très difficile de l’arrêter. «

Les fans sont ravis de voir ce que le solo Shang-Chi film apportera au MCU. Le film a été décrit comme un film de super-héros de style James Bond, et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il introduira le redoutable dragon Fin Fang Foom dans le MCU, ainsi que la véritable incarnation en direct du mandarin. Heureusement, Shang-Chi et la légende des dix anneaux rendra justice au matériel source et s’avérera être un autre gagnant pour le MCU.

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Daniel Callaham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette une distribution internationale d’acteurs et d’artistes martiaux composés de Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng’er Zhang, Ronny Chieng, Fala Chen et Jiang Len. Le film devrait arriver en salles le 9 juillet 2021. Cette nouvelle apparaît directement à partir du podcast Phase Zero.

Sujets: Shang-Chi, Captain America