Shang-Chi officiellement annoncé comme le nouveau vengeur de Marvel

Shang-Chi de Simu Liu est le plus récent Avenger officiellement annoncé par Marvel Studios. À partir de maintenant, le dernier chapitre de l’univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, joue dans les théâtres. Un nouveau spot télévisé publié par Marvel pour promouvoir la sortie présente Shang-Chi comme « le nouveau vengeur de Marvel », officialisant son inclusion dans l’équipe emblématique de super-héros. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

« En ce qui concerne la suite, je sais que ce que j’ai en tête est le même que ce qui est dans l’esprit de tout le monde. Et j’espère qu’il y aura un Avengers dans le futur, quelque part », Liu, qui fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe à Shang-Chi, a déjà parlé à THR d’un futur Avengers 5. « Évidemment, je n’en sais rien, mais étant un grand fan de toute la franchise, je sais que c’est l’étoile d’or. Toute la frénésie médiatique qui entoure l’un de ces properties va être une bête à part entière, donc c’est certainement ce que j’espère. »

En réponse à l’accueil favorable de Shang-Chi, Kevin Feige, directeur de Marvel, a déclaré à ComicBook.com: « Les premières réactions aux personnages et à [Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings] lui-même me donne un grand espoir que les gens voudront voir plus de ces personnages. Nous avons certainement beaucoup d’idées sur où les emmener et où les mettre… Nous savons que le film fonctionne quand ce n’est pas seulement le personnage principal que les gens demandent, mais ce sont les co-stars ou les joueurs de soutien que les gens demandent. . »

Feige a ajouté : « Et dans ce film en particulier, c’est encourageant parce que nous pensons qu’ils sont spectaculaires. Et nous pensons qu’ils ont un grand potentiel à l’avenir. »

Destin Daniel Cretton dirige Shang-Chi et la légende des dix anneaux en utilisant un script co-écrit avec Dave Callaham et Andrew Lanham. Simu Liu stars dans le rôle principal de Shang-Chi, marquant les débuts du personnage de bande dessinée Marvel dans le MCU. Avec également Awkwafina dans Katy, Meng-er Zhang dans Xu Xialing, Fala Chen dans Ying Li, Florian Munteanu dans Razor Fist, Benedict Wong dans Wong, Michelle Yeoh dans Ying Nan, Ben Kingsley dans Trevor Slattery et Tony Leung dans Xu Wenwu .

On peut présumer Vengeurs 5 est inévitable, mais il ne sera pas là avant un certain temps. Marvel Studios aura besoin de temps pour constituer une nouvelle équipe pour que le prochain grand crossover fonctionne aussi efficacement que Avengers : Fin de partie, et faire venir Shang-Chi en tête d’affiche de son propre film solo est un bon début. Le reste des titres de la phase quatre du MCU ont également déjà été tracés et il n’y a pas de place sur le calendrier pour le moment pour quelque chose comme Vengeurs 5. Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivent plus tard cette année avec les sorties de 2022, y compris de nouvelles suites solo pour Docteur étrange, Thor, Panthère noire, et Capitaine Marvel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant à l’affiche dans les salles. contrairement à Veuve noire, il n’a pas été donné de jour et de date de sortie sur Disney +, car il aura d’abord une durée de 45 jours exclusive aux cinémas. Le nouveau spot télévisé du film nous vient de Marvel Entertainment sur YouTube.

Sujets : Avengers, Shang-Chi