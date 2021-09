Shang-Chi n’est que dans les cinémas ce week-end, quand est-ce sur Disney +?

de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux a fait ses débuts dans les salles vendredi. Le film a fait l’objet d’une vague d’éloges critiques et a déjà reçu d’excellentes critiques du public. Cependant, la seule façon de voir Shang-Chi en ce moment est de faire le voyage vers les théâtres. contrairement à Veuve noire et bien d’autres films Disney, Shang-Chi ne sera pas disponible sur Disney+ Premier Access. Si vous n’êtes toujours pas à l’aise pour retourner au cinéma, mais que vous voulez voir Shang-Chi, vous devrez attendre une minute. Mais pas aussi longtemps que d’habitude.

Shang-Chi devrait atterrir sur Disney+ à la mi-octobre. Disney adopte une fenêtre de cinéma exclusive de 45 jours pour ce film, similaire à ce que Paramount a fait avec ses films. Lorsque Shang-Chi baisse sur le service, il sera très probablement gratuit avec un abonnement à Disney +. C’est une attente beaucoup plus courte que des films comme Cruelle et Raya et le dernier dragon, qui a fait sa première avec Disney + Premier Access pour 30 €, mais n’était pas gratuit sur le service pendant au moins 3 mois.

Disney expérimente de nombreuses stratégies de sortie différentes depuis le début de la pandémie. D’autres films Disney, dont les films les plus récents de Pixar, Âme et Luca, créé sur Disney+ sans frais supplémentaires. Le Disney + Premier Access a eu des résultats mitigés pour l’entreprise. Certains films comme Veuve noire a plutôt bien réussi au box-office et via Premier Access, cependant, d’autres comme Mulan et Cruelle n’a pas aussi bien marché.

Shang-Chi sert également de modèle pour Disney et peut-être d’autres studios à l’avenir. Il s’agit de la première sortie Marvel à sortir exclusivement dans les salles de cinéma depuis la sortie de Sony Spider-Man : loin de chez soi. Shang-ChiLes résultats au box-office de Disney pourraient affecter le calendrier de sortie de Disney à l’avenir. Marvel a encore Éternels et Sony Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir cette année et si Shang-Chi luttes, nous pourrions voir ces films être retardés.

Selon Date limite, Shang-Chi, « est en magasin pour un record du week-end d’ouverture de la fête du Travail de 45 à 50 millions de dollars dans plus de 4 200 cinémas. » Cela brise le week-end d’ouverture d’un film sorti le week-end de la fête du Travail, le précédent record étant détenu par Rob Zombie’s Halloween (30,6 millions de dollars). C’est toujours une performance décevante pour un film Marvel, mais c’est toujours bien mieux que les week-ends d’ouverture de nombreux films depuis la pandémie. Jusqu’à présent, les plus grandes ouvertures depuis la pandémie ont été Rapide 9 (70 millions de dollars) et Veuve noire (80,4 millions de dollars).

À l’échelle mondiale, il est plus difficile de prévoir comment Shang-Chi fera comme le film n’a toujours pas de date de sortie en Chine. La Chine est un énorme marché pour les films, en particulier les films Marvel. Selon CNBC, la Chine « était le deuxième plus grand box-office au monde » avant la pandémie. Shang-Chi n’a toujours pas été approuvé par le gouvernement chinois et il est impossible de savoir quand il pourrait obtenir cette approbation.

Les dégâts de la pandémie au box-office ont contraint de nombreux studios à expérimenter leurs propres services de streaming et à raccourcir les fenêtres de cinéma. Semblable à Paramount et Warner Bros, Disney se dirige vers une fenêtre théâtrale de 45 jours, en commençant par Shang-Chi. Donc, ce ne sera pas sur Disney Plus pour le moment, mais cela arrivera le plus tôt possible. Cette nouvelle provient de CNET.com.

