Shang-Chi n’a pas de date de sortie en Chine, ce qui pourrait nuire à son box-office

Béaba Les Sorties Sac à Langer Wellington Gris Chiné

Béaba Les Sorties Sac à Langer Wellington Gris Chiné est un sac à langer qui s'adapte à vous ! Tendance et unisexe, Béaba signe un ingénieux sac pour des mains libres en toute circonstance ! Le sac Wellington est un sac tendance et unisexe qui peut s'utiliser aussi bien par maman que par papa. Ultra pratique il a été conçu pour faciliter les sorties des parents en leur libérant les mains grâce au portage en sac à dos et à son ouverture en ‘mallette de docteur'. Ses multiples poches facilitent l'organisation pour trouvé facilement les objets recherchés. Sa grande poche intérieur fermée et isolée permet de mettre un vêtement mouillé et ses 3 poches intérieur ouvertes peuvent accueillir les objets essentiels au soin de bébé. La pochette isotherme, le tapis à langer ainsi que les attaches poussettes on été pensés pour améliorer le confort des sorties avec bébé. Le sac Wellington se veut de qualité supérieure, résistant à l'eau il est facile à nettoyer. Confortable et pratique il s'inscrit comme le sac incontournable de la nouvelle collection de bagagerie Béaba®. Le sac Wellington allie praticité avec un design tendance et intemporel. Nombreuses poches : 8 poches intérieures et extérieures pour tous vos indispensables comprenant : une double poche fermée à l'avant 2 poches côtés ouvertes et élastiquées pour deux fois plus de rangements 1 grande poche intérieur 1 poche intérieur fermée sur toute la largeur du dos 3 poches intérieur ouvertes. Brettelles réglables Accessoires: Tapis à langer pratique, rembourré et confortable pour changé bébé en toute simplicité Pochette isotherme avec système d'attache conserve les liquides au chaud ou au frais Attaches poussette permettant d'accrocher facilement le sac à la poussette