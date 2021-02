Shang-Chi: l’ensemble LEGO révèle un costume de personnage

Bien qu’une grande partie de l’attention sur le MCU est sur « WandaVision« , séries de Disney + qui n’est qu’à une semaine de sa fin, ainsi que le tournage de « Spider-Man: pas de retour à la maison« Il est vrai que la franchise a encore quelques ouvertures pour les théâtres en attente, l’un d’eux présenterait apparemment de nouveaux détails divulgués.

Selon une fuite présumée d’un ensemble de LEGO, l’emballage de ce jouet présenterait un regard sur l’apparence du protagoniste de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux», Dont aucun détail concernant son esthétique visuelle n’a été révélé jusqu’à présent.

Comme on peut le voir, le costume est rouge et noir, avec un gilet rouge et le logo superposé sur la poitrine avec une matière noire, bien que la partie rouge semble un peu plus sombre et semble présenter une sorte de brillance. Les manches ne semblent pas couvrir toute la main où le bras peut être vu.

La fuite sur Reddit présente également les tenues portées par Xialing, Wenwo et Death Dealer, ainsi que de révéler une créature nommée Morris, qui accompagnera notre protagoniste. L’ensemble du jeu est celui d’un grand dragon rouge et blanc qui vole autour d’un village en attendant le bon moment pour attaquer.

Cela ne pouvait pas être considéré entièrement comme un spoiler, car les ensembles de LEGO Ils ont tendance à créer des jouets inspirés des histoires sur lesquelles ils sont basés plus que des descriptions littérales, il ne faut donc pas considérer comme un début que le film présente un dragon (ou du moins jusqu’à ce que vous puissiez voir une première bande-annonce).

Certaines rumeurs suggèrent que Fin Fang Foom il pourrait apparaître sur la bande. Dans les bandes dessinées, il est généralement présenté en vert. Le dragon dans cet ensemble de LEGO Cela pourrait être une manifestation des pouvoirs de l’un des personnages, mais jusqu’à présent, tout cela doit être considéré comme une simple spéculation. Ce film devrait sortir en juillet prochain.