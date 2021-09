Shang-Chi : le réalisateur a parlé des scènes post-génériques

Attention! N’avance pas si tu veux voir Shang-chi sans spoiler. Surtout avec ce qui s’est passé dans les scènes post-génériques du film. Avertissement mis à part, nous allons commencer la note comme d’habitude. À la fin du film Wong, le noble compagnon de Docteur étrange, inviter Chang et Kathy à une réunion très spéciale. Dans ce cas, les autres participants sont Bannière Bruce et Capitaine Marvel. Bannière est de retour sous sa forme humaine, contrairement à sa dernière entrée dans le MCU.







Apparemment, c’est le responsable du film qui a sélectionné les deux Vengeurs qui font partie de la scène. Destin Daniel Cretton rencontrer l’interprète de Capitaine Marvel, Brie larson, avec qui il a travaillé Court terme 12, Cause juste et Le château de verre. Le cinéaste a reconnu qu’il ne savait pas s’il était plausible que ce personnage soit là. Cela a donc aidé qu’il s’agisse d’une rencontre avec les hologrammes de Bruce et Carol Danvers et non d’eux physiquement présents.

L’explication des scènes post-génériques de Shang-Chi

« Je ne sais pas à quoi ils ont affaire ; la seule chose que je sais, c’est que j’ai des idées et elles sont niées s’ils ne maintiennent pas une logique avec d’autres arguments qui fonctionnent pour ces personnages », a déclaré le cinéaste. À l’égard de Bannière, qui a son bras droit avec une prothèse spéciale, un produit d’avoir utilisé le Gant de l’Infini, Cretton semble en savoir plus sur le personnage qu’il ne l’admet. « Je ne sais rien. Est-ce que ça veut dire quelque chose ?« , s’est excusé le réalisateur.

Bruce est l’un des personnages les plus intelligents au monde. Univers cinématographique Marvel et même lui est impressionné par la puissance du Dix anneaux. Avec l’information précise qu’ils ont plus de mille ans, ils pourraient avoir quelque chose à voir avec Éternels. Cretton a la réponse : « Bien sûr que je sais. Je veux dire, j’en sais assez., étaient ses mots énigmatiques. Une autre information dévoilée ? Les anneaux envoient un signal quelque part.

Finalement, Cretton eu le temps de parler de l’autre scène post-générique, où Xialing se positionne comme le chef de l’organisation de son père décédé, le puissant Wenwu. Elle dit qu’il y a « beaucoup de travail à faire ». La question reste en suspens : continueront-ils à être des criminels ? « Je pense que c’est une bonne idée. », a confirmé le responsable du film.