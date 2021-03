Shang-Chi, Free Guy, The King’s Man et bien d’autres obtiennent de nouvelles dates de sortie chez Disney

La dernière édition de la lecture aléatoire des dates de sortie du film nous vient des gens de Disney. Le box-office commence à reprendre vie, bien que très lentement. Les studios essaient toujours d’ajuster leurs plans alors que nous nous dirigeons vers une saison de films d’été qui, espérons-le, sera bien meilleure que celle que 2020 nous a apportée. En tant que tel, Disney a retardé la sortie de plusieurs films à venir, y compris Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Ryan Reynolds’ Guy gratuit et L’homme du roi, la préquelle de Les Kingsmen.

Le premier debout, Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrivera maintenant le 3 septembre. Il était auparavant daté du 9 juillet. Cependant, Disney a décidé de filmer Veuve noire à cette date. Veuve noire sera également disponible via Disney + Premier Access. Destin Daniel Cretton dirige Shang-Chi, avec Simu Liu dans le rôle titre. Le casting comprend également Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Guy gratuit, une action / comédie originale produite par 20th Century Fox avant la fusion avec Disney, devrait maintenant arriver le 13 août. Le film a été retardé à plusieurs reprises. Il est maintenant sur le point de devenir l’une des offres de fin d’été de Disney à un moment où les théâtres devraient reprendre leurs activités de manière significative. Outre Ryan Reynolds, le casting comprend Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi. Shawn Levy (Choses étranges, Du vrai acier) dirige.

Disney a également fixé une nouvelle date pour L’homme du roi. C’est un autre film qui a changé de mains dans le cadre de l’accord Disney / Fox. Il a également été retardé plus d’une fois. Maintenant, il est prêt à aider Disney à clôturer l’année le 22 décembre 2021. La préquelle du succès Kingsman La franchise est dirigée par Matthew Vaughn. La distribution A-list comprend Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou et Charles Dance.

Une autre entrée de franchise à succès qui a été retardée à plusieurs reprises, Mort sur le Nil a maintenant une nouvelle date de sortie. Il met les voiles le 11 février 2022. C’est une suite de 2017 Meurtre sur l’Orient Express. Kenneth Branagh revient à la fois direct et star. Encore une fois, un ensemble impressionnant a été assemblé pour celui-ci, dirigé par Gal Gadot. Russell Brand, Letitia Wright, Tom Bateman et Annette Benning. Armie Hammer, qui a récemment été critiquée pour des allégations d’agression sexuelle, est également la vedette. Enfin, Eaux profondes arrivera le 14 janvier 2022. Le film met en vedette Ben Affleck et Ana De Armas. Adrian Lyne a réalisé le thriller.

Plusieurs films, tels que Cruella et Luca, en plus de Veuve noire, se tournent vers Disney +. Disney n’abandonne donc en aucun cas son engagement en matière de streaming. Vous pouvez consulter la liste complète des changements de date de sortie ci-dessous à partir de Disney Studios.

Changements de date de sortie du film en salle de Disney

