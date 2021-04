Shang-Chi et la légende des dix anneaux: les œufs de Pâques expliqués

Hier a été un grand jour non seulement pour les fans de Marvel mais aussi pour les Asiatiques du monde entier.

Marvel Studios a offert à Simu Liu, qui joue le rôle principal, le cadeau d’anniversaire parfait, en laissant tomber la bande-annonce du prochain film du géant de la bande dessinée « Shang-Chi et la légende des dix anneaux ».

Il s’agit du premier film de l’univers cinématographique de Marvel à présenter une distribution majoritairement asiatique.

Pour ceux qui ne savent rien de ce film, il est centré sur une bande dessinée des années 70 qui suit Shang-Chi, un homme élevé pour devenir un assassin mortel par son père, le seigneur du crime immortel: le Dr Fu Manchu.

En raison du fait que le Dr Fu Manchu est un personnage fortement stéréotypé, Marvel l’a changé pour The Mandarin, un supervillain chinois majeur des bandes dessinées Marvel qui est apparu dans « Iron Man 3 », joué par l’acteur résolument non asiatique Guy Pearce.

(Et en quelque sorte par Ben Kingsley. Regardez, « Iron Man 3 » était un peu en désordre.)

Marvel espère corriger certaines de ses erreurs passées avec ces bandes dessinées et donner une représentation appropriée.

La prémisse des bandes dessinées tourne autour de Shang qui appréhende qui est vraiment son père et, bien sûr, sauve le monde.

Les fans pensent que ce film aura lieu pendant The Blip, la période de cinq ans – également connue sous le nom de Decimation, Snap ou Snappening – après que Thanos se soit claqué des doigts en portant les Infinity Stones et ait effacé la moitié de la population de la Terre.

À partir de la seule bande-annonce, nous savons que le film aura des séquences de combat incroyables, une tonne d’énergie, sera une montagne russe émotionnelle et donnera enfin aux Asiatiques le super-héros qu’ils attendent de voir sur grand écran depuis trop longtemps.

Et ce ne serait pas Marvel s’il n’y avait pas quelques œufs de Pâques dans la bande-annonce.

Heureusement pour vous, j’ai revu la bande-annonce un nombre insalubre de fois et parcouru Internet pour les déterrer tous pour vous.

Ce sont les 5 œufs de Pâques dans la bande-annonce « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » expliqués.

1. Marchand de la mort

Wow, si ce n’est pas un nom de méchant, je ne sais pas ce que c’est. Si les regards peuvent tuer, celui-ci a le potentiel de faire des morts.

Photo: Marvel via YouTube

Death Dealer semble être du bon côté du cercle restreint du Mandarin (faites-le cercle? … sonne? … de toute façon). Nous pouvons le voir constamment avec Shang dans sa formation et pouvons dire qu’il a joué un rôle de premier plan dans sa vie.

Mais qui est exactement Death Dealer?

De l’arc de bande dessinée de 1982, nous savons que son vrai nom est Li Ching-Lin, un ancien agent du MI6 qui a été expulsé en raison de ses méthodes brutales.

2. L’Organisation des dix anneaux

Si vous regardez de près les symboles derrière The Mandarin, cela devrait sembler familier aux fans d’Iron Man.

Photo: Marvel via YouTube

On nous a en fait présenté ce symbole qui représente l’ancienne organisation des Dix Anneaux dans «Iron Man» lorsque Tony Stark était retenu captif.

Tout au long des films d’Iron Man, nous avons donné des informations selon lesquelles cette organisation est non seulement mortelle, mais qu’elle a globalement ses griffes ancrées dans le monde.

3. Les dix anneaux réels

Vous remarquerez dans cette partie de la bande-annonce où The Mandarin, qui ressemble à un chef du crime des années 80 prêt à récupérer son argent, qu’il porte les dix anneaux autour de ses poignets.

Photo: Marvel via YouTube

Ne devraient-ils pas être appelés bracelets alors? Quoi qu’il en soit, vous voyez qu’ils lui donnent une force anormale. Mais est-ce tout ce qu’ils peuvent faire?

Les anneaux confèrent au porteur différentes capacités magiques. Et oui, ce sont en fait des bagues.

Par exemple, l’un donne le pouvoir de créer des ténèbres et un autre peut créer des éclairs.

Ces sonneries sont bien plus fraîches que les pierres Infinity et ont l’air plus à la mode. Oups, est-ce que j’ai écrit ça à voix haute?

4. W-W888

Un hélicoptère marqué W-W888 est vu dans la remorque. W-W888 pourrait représenter août 1988.

Photo: Marvel via YouTube

Cela pourrait être dû au fait qu’en 1988, Marvel a publié une nouvelle histoire de Master of Kung Fu dans Marvel Comics Presents # 1-8.

5. Le gars de Spider-Man!

Rappelez-vous ce gars dans « Spider-Man: Retrouvailles » qui disait: « Hé, fais un flip! »

Eh bien, je suppose qu’il vend des hot-dogs à San Francisco ou du moins en vacances parce que vous pouvez voir l’acteur Zach Cherry, qui a joué le « faire un flip », un gars se détendre dans le bus pendant que Shang-Chi se bat contre Razor-Fist et son équipage.

Photo: Marvel via YouTube

De New York à San Fran, cet homme ne semble pas pouvoir échapper aux batailles de super-héros.

Bonus amusant!

Saviez-vous que Stan Lee avait essayé d’obtenir le feu vert de Shang-Chi depuis le début de la journée? C’est vrai!

L’ancienne patronne de Stan Lee, Margaret Loesch, a déclaré à Inverse que Lee voulait faire de Shang-Chi un film ou une série télévisée et avoir le fils de Bruce Lee comme Shang-Chi. Imagine seulement!

Quand sortira « Shang-Chi et la légende des dix anneaux »?

Tout le monde bourdonne d’excitation alors que la phase 4 de Marvel se poursuit. Le film sortira en salles le 3 septembre.

Jusque-là, nous avons « Loki » de Disney + en mai, la sortie de juillet de « Black Widow » et la finale de cette semaine de « Falcon and the Winter Soldier » pour nous remonter le moral!

Isabel Barreiro est une écrivaine vivant à Miami, en Floride. Elle aide au développement de l’audience chez YourTango.