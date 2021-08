Shang-Chi et la légende des dix anneaux lancent le premier clip alors que les billets sont maintenant en vente

Plus tôt dans la journée, Marvel Studios a publié un clip jamais vu auparavant pour le prochain film, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le tout nouveau clip est sorti via Fandango, et il n’a certainement pas déçu quand il s’agissait de voir de l’action Marvel Kung Fu. Shang-Chi servira de premier film de super-héros asiatique de Marvel et sera également le premier film Marvel à sortir UNIQUEMENT en salles depuis la sortie de Spider-Man : loin de chez soi de retour en 2019. Allez-y et découvrez le nouveau clip d’une minute ci-dessous!

#ShangChi et la Légende des Dix Anneaux est le premier film de super-héros asiatique de Marvel et le premier film Marvel que vous ne pouvez voir qu’en salles depuis #Homme araignée Loin de la maison. 3 septembre.

Les billets sont en vente MAINTENANT : https://t.co/ORRyDW0NBa@SimuLiu + @Awkwafina star dans ce clip exclusif. pic.twitter.com/WwURyb7D1E – Fandango (@Fandango) 16 août 2021

Révélées dans les toutes nouvelles images, Shang-Chi (Simu Liu) et Katy (Awkwafina) fuient un groupe d’assassins masqués, qui se trouvent justement les chasser le long d’un gratte-ciel. Le côté du gratte-ciel semble également être recouvert d’un échafaudage en bambou fragile. Les combats bourrés d’action pendant le clip de 60 secondes sont une vitrine du type de séquences de combat que nous pouvons nous attendre à voir dans le prochain film.

Billets pour Shang-Chi sont maintenant officiellement en vente et le film restera UNIQUEMENT dans les salles pendant 45 jours à compter de sa date de sortie. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a qualifié cette décision de libération dans le cadre d’une « expérience intéressante » pour la société lors d’un appel aux résultats la semaine dernière. L’acteur Simu Liu n’a pas hésité à répondre sur ses réseaux sociaux. « Nous ne sommes pas une expérience », a tweeté Liu. « Nous sommes l’outsider; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Nous sommes la surprise. Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux suivra le personnage principal, Shang-Chi, le maître de l’armement à mains nues basé sur le Kung Fu, lorsqu’il sera contraint de confronter son passé après avoir été entraîné dans l’organisation des Dix Anneaux. Le prochain film devait initialement sortir le 12 février 2021 (le premier jour du Nouvel An chinois), avant d’être retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19. Simu Liu a déclaré qu’il était surpris qu’ils aient réussi à terminer le film pendant la pandémie. « Ça a été une course folle », a déclaré Liu sur le tapis rouge pour Disney’s Croisière dans la jungle. « Je veux dire, ces parties ne viennent pas seulement sur ces gens comme moi, et c’est un honneur tellement incroyable d’être mis dans cette position au début. »

« Ensuite, cela a été un si long combat avec ce film. Nous avons tourné à Sydney pendant 13 à 14 mois, nous avons fermé pendant quatre mois au milieu lorsque le monde entier s’est arrêté, et il fut un temps où nous n’étions pas « Je ne sais pas si nous allions pouvoir le terminer. Même lorsque nous avons recommencé à redémarrer et que nous avons eu des tests et des protocoles COVID et tout cela, nous ne savions pas si nous allions atteindre la ligne d’arrivée. C’est juste un tel un sentiment incroyable de savoir que nous l’avons fait et de savoir que ce film est maintenant prêt à être regardé par les gens. C’est un sentiment tellement incroyable. «

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Dave Callaham, le nouveau film Marvel suivra les événements de Avengers : Fin de partie. Shang-Chi et la légende des dix anneaux a eu sa première mondiale aujourd’hui à Los Angeles, en Californie, et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021. Le prochain film servira de 25e entrée dans l’univers cinématographique Marvel et fera également partie du Phase quatre du MCU.

Sujets : Shang-Chi