Disney n’a pas voulu attendre pour lancer un bande-annonce finale spectaculaire de ‘Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux’, le film de l’univers cinématographique merveille qui nous arrivera juste après ‘Black Widow’ et qui promet de servir d’arrivée au vrai Mandarin. Et attention aussi au retour qui confirme la fin de cet aperçu…

Dirigée par Destin Daniel Cretton, cinéaste connu pour avoir signé des films tels que ‘Une affaire de justice’ ou ‘Le château de cristal’, ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ sera l’adaptation du personnage créé par Steve Englehart et Jim Starlin en 1973 qui pour l’occasion mettra en scène le visage de Simon Liu.

Le passé revient toujours

Le film racontera l’histoire de Shang-Chi, un homme apparemment ordinaire avec un passé très spécial, alors qu’il a décidé de suivre un chemin différent de celui de son père lorsqu’il a découvert qu’il était un criminel. Le problème, c’est qu’une organisation liée à son père entre pleinement dans sa vie et tout se complique.

Tony Leund, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu et Ronny Chieng Ils complètent la distribution principale d’un film qui a été écrit par Dave Callaham (« Les mercenaires »), Andrew Lanham (« Merciless ») et Cretton lui-même.

La première de ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ aura lieu prochainement 3 septembre.