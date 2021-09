Shang-Chi est sur le point de renverser Black Widow comme le plus grand film de 2021

Le dernier film de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux est en passe de devenir la sortie la plus lucrative de l’année au box-office national. Dans l’état actuel des choses, Shang-Chi est à la deuxième place juste derrière un autre film de Marvel Studios Veuve noire au n°1. Shang-Chi se situe actuellement à seulement 200 000 € de retard Veuve noire à travers les chiffres du box-office de jeudi, et il va certainement passer ce chiffre d’ici la fin de la journée.

Cela vaut la peine de mentionner que Shang-Chi et la légende des dix anneaux a tenu sa sortie exclusivement en salles, tandis que Veuve noire avait une sortie jour et date couplée à Disney +. Cela avait conduit à une action en justice contre Disney déposée par Scarlett Johansson, et la stratégie de sortie des nouveaux titres à succès a depuis changé. Disney a maintenant testé les sorties en salles pour les films avant de les mettre sur Disney + sans frais supplémentaires environ 45 jours plus tard, et Shang-Chi a prouvé à quel point cela peut être un succès.

À l’approche de ce week-end, il est prévu que Shang-Chi et la légende des dix anneaux conservera la première place au box-office pendant quatre semaines consécutives. Les estimations sont qu’il rapportera entre 11 et 12 millions de dollars, ce qui lui donne une avance sur les projections de 10 millions de dollars pour Universal. Cher Evan Hansen. Si ces chiffres s’avèrent exacts, Shang-Chi sera assis à environ 195 millions de dollars pour son transport intérieur total.

Derrière les deux films Marvel Studios, F9 est le troisième film le plus rentable au box-office national avec 172 millions de dollars, bien qu’il ait le brut le plus élevé au monde avec 716 millions de dollars. Aux États-Unis, ce qui suit Veuve noire, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et F9 sommes Un endroit calme, partie II à 160 millions de dollars et Croisière dans la jungle à 113 millions de dollars. Dans l’ordre, les titres composant le reste du top 10 sont gars libre à 109 millions de dollars, Godzilla contre Kong à 99 millions de dollars, Cruelle à 86 millions de dollars, Space Jam : un nouvel héritage à 67 millions de dollars, et La conjuration : le diable m’a fait le faire à 65 millions de dollars.

Destin Daniel Cretton réalisé Shang-Chi et la légende des dix anneaux à l’aide d’un scénario qu’il a co-écrit avec Dave Callaham et Andrew Lanham. Simu Liu joue le rôle principal aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley et Tony Leung. Marvel Studios a nommé Shang-Chi comme « le prochain Avenger », et pour sa part, Simu Liu a hâte de voir le super-héros enrôler les autres Avengers dans une compétition de karaoké.

« Ooo, je pense qu’il penserait que les Avengers étaient la chose la plus cool de tous les temps », a déclaré Liu à propos de Shang-Chi rejoignant l’équipe, via Tumblr. « Vous parlez d’un enfant qui a passé la majeure partie de sa vie d’adulte à garer des voitures chez un voiturier. Je pense que faire partie de cette organisation de super-héros de lutte contre le crime qui sauve le monde pourrait être un peu plus intéressant, donc je pense vraiment qu’il le ferait Je pense que les autres gars et filles l’adoreraient. Je pense qu’il s’entendrait et serait très charmant et il les encorderait tous dans une salle de karaoké et ils chanteraient tous « Old Town Road » ensemble . Je voudrais voir cette séquence. «

Les fans peuvent regarder Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans les salles de cinéma maintenant. Le film arrivera plus tard sur Disney + pour Disney + Day le 12 novembre avec Croisière dans la jungle. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Shang-Chi, Black Widow, Box Office, Disney