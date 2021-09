Shang-Chi est sur la bonne voie pour tripler le record du box-office de la fête du Travail

Bien qu’il puisse être difficile de prédire quoi que ce soit sur les sorties de films en ce moment, il semble que les premières prédictions sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux étaient presque sur place alors que le film se dirigeait vers le triple du record actuel du box-office pour le week-end de la fête du Travail. Compte tenu de l’état actuel des cinémas, ce n’est en aucun cas une réalisation facile, mais il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent aux chiffres.

Le week-end est généralement considéré comme un trou noir au box-office, les grosses sorties l’évitant dans des circonstances normales, pensant que les gens préféreraient être dehors pendant le week-end de vacances, donc la concurrence se résume à la version 2007 de Rob Zombie. Halloween, qui a pris 30,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Shang-Chi a réussi à récolter un peu moins de 30 millions de dollars le jour de son ouverture et devrait prendre 70 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours, et un total d’environ 86 millions de dollars au total pendant le week-end de vacances.

En plus d’effacer le record du week-end de la fête du Travail, le transport mettra également Shang-Chi dans la même zone que l’ouverture de trois jours de F9 plus tôt dans l’été, une suite qui n’a ouvert que des salles de cinéma, dans quelque chose qui va clairement faire sourire les analystes de Disney qui ont regardé Shang-Chi’ s avant de prendre une décision finale sur la sortie de futurs films comme celui de novembre Éternels, qui se déroulera sûrement désormais en tant que sortie en salle uniquement sur la base de ce résultat.

Shang-Chi n’a pas seulement été un succès auprès du public, mais il semble que les critiques soient également d’accord d’une manière qui fait presque écho à la réaction de Panthère noire quand il est sorti. Actuellement, le film bénéficie d’un taux d’audience incroyable de 98% sur Rotten Tomatoes et a un nouveau score de 92% sur le site. Il y a eu de nombreuses critiques louant le jeu d’acteur, l’histoire d’origine de l’un des personnages les moins connus de Marvel, les séquences d’arts martiaux et la chorégraphie, et comment ses scènes de crédit de clôture aident à intégrer pleinement Shang-Chi dans le MCU.

Shang-Chi acteur Simu Liu a plaisanté à l’origine lorsque le premier score de Rotten Tomatoes de 86% a été publié, en disant « ‘86% sur RottenTomatoes? Qu’est-il arrivé aux 14 autres?’ -mes parents, probablement. » Le score a légèrement fluctué depuis ces premiers chiffres, et après avoir atteint un sommet de 94%, il semble maintenant s’être fixé à 92%. Dans l’ensemble, c’est un autre énorme succès pour Marvel alors qu’ils cherchent à reconstruire une nouvelle collection de héros dans le MCU suite aux événements de Avengers : Fin de partie. Alors que certains doutaient de la capacité de l’univers cinématographique Marvel à gérer les retombées de ses derniers films de la phase trois, Veuve noire et Shang-Chi ont prouvé qu’il n’y avait jamais de quoi s’inquiéter, et avec Eternals, Spider-Man: Pas de chemin à la maison, et Docteur étrange dans le multivers de la folie au coin de la rue, il y a encore beaucoup à venir de la franchise.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est actuellement exclusivement en salles et devrait arriver sur Disney + en octobre.

https://comicbook.com/marvel/news/shang-chi-the-ten-rings-movie-marvle-box-office-record-labor-day/

