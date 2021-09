Shang-Chi est sur la bonne voie pour effacer le record du box-office du week-end de la fête du Travail

Il y a beaucoup à faire sur la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux cette semaine, une grande partie des futures sorties de Marvel / Disney dépend de la performance du film lors de ses débuts en salle. Selon Deadline, le dernier ajout au MCU se dirige vers un week-end d’ouverture record de 90 millions de dollars, ce qui ferait exploser le précédent record d’ouverture de la fête du Travail de Halloween de retour en 2007.

La fête du Travail a été un trou noir pour les sorties de films dans le passé, les studios étant conscients que le week-end de vacances signifie généralement que de nombreuses personnes se rendent à l’extérieur pour le dernier soleil d’été, mais cela semble être passé par la fenêtre après le paysage difficile de 2021 lorsque il s’agit de ce que les gens font et ne se sentent pas à l’aise de faire.

Les débuts de Shang-Chi étaient l’un des films censés utiliser la stratégie du jour et de la date qui a vu Veuve noire arrive à la demande en même temps qu’il a fait ses débuts dans les salles de cinéma, mais Disney était catégorique sur le fait que quel que soit le statut actuel de Covid, Shang-Chi sortirait uniquement dans les salles de cinéma et ouvrirait la voie à de futures sorties pour faire de même si tout se passait comme prévu.

La nouvelle que le deuxième film de la phase 4 du MCU est sur le point de battre le record du box-office des fêtes est sûrement exactement ce que le patron de Marvel, Kevin Feige, attendait d’entendre. Les MCU le cerveau a récemment parlé du film à venir, et bien que, dans le style habituel, n’en révèle pas trop, il a laissé entendre que l’arrivée de Shang-Chi en est une qui aura des ramifications dans l’avenir du MCU, et les fans voudront être devant la file d’attente à la sortie du film pour voir exactement ce que cela implique.

« Eh bien, nous ne voulons rien gâcher », a déclaré Feige. « Mais, je pense que la fin de ce film donne une direction assez claire sur, au moins, à quel point il est vital et important et à quel point Shang-Chi entre directement dans ce monde. Nous nous souvenons de Nick Fury dans l’étiquette de Homme de fer 1, disant à Tony Stark : « Vous faites partie d’un univers plus vaste, vous ne le savez tout simplement pas encore. » Et sans dévoiler, une chose très similaire arrive à Shang à la fin de ce film. »

L’acteur de Shang-Chi Simu Liu est très heureux d’amener le héros Marvel sur grand écran, mais cela ne veut pas dire qu’il est plus dans l’image que n’importe qui d’autre. Il a rappelé sa rencontre avec Feige et comment il avait beaucoup de questions auxquelles le patron de Marvel n’était pas vraiment prêt à répondre.

« Je pense que je me souviens avoir demandé à Kevin Feige parce qu’il m’a fait venir dans son bureau et qu’il m’a dit : ‘D’accord, super. Avez-vous des questions ?’ Et la première chose que j’ai demandée, c’est que je me suis dit : « Comment cela va-t-il être lié au MCU ? » Parce que c’est tout ce que je voulais savoir. Je me disais : « Est-ce que je vais être un Avenger ? Vais-je voir cette personne ? Vais-je combattre Thor ? Vais-je être le meilleur ami de Captain America ? » Comme, ‘Dis-moi’ ! Et il était juste comme, ‘Simu, tu dois juste nous faire confiance.' »

Je pense qu’il est juste de dire qu’après tout ce temps, nombreux sont ceux qui font confiance à Kevin Feige pour savoir ce qu’il fait, et il est presque temps de voir où Shang-Chi s’intègre dans l’histoire globale de la MCU avec le film quelques jours seulement après sa sortie.

Sujets : Shang-Chi, billetterie