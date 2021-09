Shang-Chi : débuts et succès total au box-office

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a fait ses débuts cette semaine dans les cinémas du monde entier. C’est un pari fort de merveille: un super-héros asiatique qui atteint le MCU dans le but d’aller de l’avant avec l’inclusion au sein de la marque. Les responsables du projet ont toujours fait confiance au film et au travail qu’ils faisaient. C’est ainsi que le protagoniste l’a fait savoir Simu liu et le directeur Destin Daniel Cretton dans le précédent. Ils n’avaient pas tort !







Le film est le premier de la marque à sortir exclusivement en salles depuis Spider-Man : loin de chez soi et est sur le point de battre le record de Jour de travail en Amérique du Nord. Les chiffres de cette aventure pleine d’arts martiaux et de mysticisme sont étonnants. Aux États-Unis, il a levé 71,4 millions de dollars dans 4 300 salles. A l’international on parle aussi d’une bonne performance : 127,6 millions de dollars.

Shang-Chi savoure le succès au box-office

De cette manière, Shang-chi était deuxième en termes de collecte sur cette période, derrière Veuve noire qui s’élevait à 80,4 millions de dollars et devant Rapide et furieux 9 avec ses 70 millions de dollars en juin. Le film se classe troisième en termes de premières en septembre, derrière Article et Ça : Chapitre 2.

Shang-chi raconte l’histoire d’un jeune asiatique qui vit à San Francisco lorsque son père, chef de l’organisation criminelle Les dix anneaux, le cherche dans le but de l’aider à secourir sa mère perdue dans un village magique. Tout n’est pas ce qu’il semble. Wenwu, le père de Shang et puissant porteur de la Dix anneaux, pourrait agir de manière précipitée.

Estimations de la collection du film ? Compte tenu de lundi jour férié aux États-Unis, la dernière projection parlait de 85 millions de dollars pour le film. Disney calculé environ 83,5 millions de la monnaie verte. Et les spécialistes ont été incités à parler de 89,2 millions de dollars. Le chiffre s’élèverait à environ 145,4 millions de dollars sur le marché mondial. Ces chiffres constitueraient un record absolu pour le Fête du travail depuis Halloween (2007), qui a atteint 30,6 millions de dollars au cours de ces 4 jours.