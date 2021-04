«  Shang-Chi  » débutera avec des reprises la semaine prochaine

Marvel Studios pourrait réunir les acteurs et l’équipe de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » avec l’intention de faire des tournages supplémentaires (ou des reprises, comme on les appelle dans l’industrie), ce qui mettra fin à la bande dans le ville de Los Angeles.

D’accord avec Le multivers de Murphy, Marvel Studios procédera à des reprises consistant en deux semaines supplémentaires de tournage, y compris au début du mois de mai. S’il s’agit d’une pratique courante sur les films à grande échelle, le mot reshoot a pris un sens négatif ces dernières années suite à la sortie de la coupure commerciale «Justice League» en 2017.

Le film mettra en vedette Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi, le fils d’un mondialiste basé en Chine qui a élevé ses descendants dans un complexe exclusif, isolé du monde extérieur. Le personnage principal s’est entraîné toute sa vie dans divers arts martiaux qui lui ont permis de développer des compétences étonnantes.

Marvel Studios a également recruté Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh et Alina Zhang parmi son casting. Certains fans de MCU soupçonnent Ben Kingsley, qui a joué le faux « Mandarin » dans « Iron Man 3 », pourrait apparaître dans le film en répétant ce même rôle ou, à défaut, jouer la vraie version du méchant.

À travers sa bande-annonce, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » a offert aux fans une impression dans laquelle Marvel pourrait s’écarter de son style de super-héros habituel pour offrir un film d’action avec une distribution ciblée.pour présenter des acteurs d’origine asiatique, étant le premier à le faire au sein du MCU.

Au cours de l’année écoulée, Kevin Feige, président de Marvel Studios, prévoyait que les nouvelles productions de la franchise présenteraient les efforts de la société pour présenter des personnages plus diversifiés de la même manière que « Black Panther » ou « Captain Marvel » le faisaient auparavant. « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » sera présenté en première le 3 septembre.