Shang-Chi de Marvel évite le marasme de la deuxième semaine dans les cinémas

Tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux a apparemment mis en œuvre un plan pour que de nombreux films reviennent aux horaires de sortie en salles uniquement après avoir battu le record du box-office du week-end de la fête du Travail du week-end dernier, mais comment le dernier ajout à la famille Marvel se comporterait-il lors de son deuxième week-end? Eh bien, toute attente d’un effondrement similaire à celui qui Veuve noire souffert ont été mis au repos car le film semble se diriger vers un deuxième week-end de 31 millions de dollars après avoir rapporté un peu moins de 10 millions de dollars vendredi. Cela ne fera que renforcer la confiance de Disney dans son engagement à lancer tous les films de cinéma restants de cette année en tant qu’exclusivités cinématographiques et à ne pas avoir de sortie Day and Date.

En plus d’être le film Marvel le mieux noté sur Rotten Tomatoes à l’heure actuelle, Shang-Chi a été un énorme succès auprès des critiques et des fans, et cela semble s’être transféré aux recettes du box-office, qui devraient maintenant atteindre environ 141 millions de dollars depuis sa sortie la semaine dernière. Le film a facilement réussi à conserver la première place et à résister à une concurrence médiocre de la nouvelle sortie de James Wan Malin, ainsi que celui de Ryan Reynolds gars libre et le redémarrage de Bonbon, qui ont tous oscillé autour de la barre des 5 millions de dollars pour le week-end.

Le week-end dernier, Shang-Chi a récolté plus de 90 millions de dollars au cours du week-end de vacances, brisant le précédent record de longue date détenu par Rob Zombie’s Halloween, qui a rapporté un peu plus de 30 millions de dollars il y a 14 ans. Zombie s’est récemment rendu sur ses pages de médias sociaux pour reconnaître que le record avait été battu, en disant : « Cela a pris 14 ans, mais c’est finalement arrivé ! Big Mike a été éliminé de la première place par un maître de Kung-Fu. 14 ans, c’est une assez bonne course. . »

Alors que de nombreux films ont à nouveau mélangé leurs dates de sortie, Sony et Paramount ayant tous deux décalé les dates de sortie au cours des deux dernières semaines, nous avons maintenant vu le Venin avancé de deux semaines jusqu’au début du mois d’octobre, et Disney va encore plus loin en s’engageant à la fois sur le calendrier de sortie actuel qu’ils ont mis en place et sur le fait que tous ces films seront exclusivement dans les salles de cinéma. Cela signifie que Éternels s’ouvrira désormais avec une fenêtre théâtrale exclusive de 45 jours, et bien sûr Spider-Man : Pas de chemin à la maison recevra le même traitement à son arrivée en décembre, ce qui était de toute façon à peu près déjà garanti.

De nombreux films à gros budget ont souffert de beaucoup d’incertitudes, comme Veuve noire et DC La brigade suicide ayant des passages raisonnables au cinéma, mais semblant finalement avoir été blessés par la sortie simultanée de ces films sur les plateformes de streaming. Malgré cela, la prochaine Halloween tue vient d’être annoncé comme ayant sa première cinématographique aux côtés du film en streaming sur Peacock, suggérant que les films qui ne portent pas un méga-budget peuvent toujours opter pour une stratégie Day and Date.

Bien que tout cela soit encore sujet à changement, il semble que de nombreux studios commencent enfin à revenir à une sorte de normalité en ce qui concerne les sorties de films, mais seul le temps nous dira si cela continue de durer au cours des prochains mois.

Sujets : Shang-Chi