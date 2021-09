Shang-Chi continue d’étonner au box-office

Le super-héros oriental de Marvel continue d’ajouter des dollars au box-office et de se hisser parmi les films les plus regardés de l’année. Inarrêtable!

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est l’un des films les plus regardés en temps de pandémie et un grand succès au sein de la Univers cinématographique Marvel. Le film, qui raconte les origines de son protagoniste en tant que super-héros, a fasciné le public du monde entier qui a apprécié l’arrivée de ce nouveau personnage MCU, le méchant Mandarin et les puissants Dix Anneaux.

Pour la quatrième semaine consécutive, l’histoire de Shang-chi Il a dépassé le box-office américain après avoir rapporté 13,3 millions de dollars sur ce territoire. Dépassé Veuve noire comme le plus grand film de l’année clôturant le week-end avec 196,5 millions de monnaie verte contre 183,4 du film mettant en vedette Scarlett Johansson. Impressionnant quand on considère que Shang-chi pas un héros populaire !

Shang-Chi en tête du box-office !

Plus de données ? La bande du héros oriental est la troisième dans l’histoire de merveille en tête du box-office pendant quatre semaines consécutives. Cette réalisation a été réalisée par Les Gardiens de la Galaxie et Black Panther. Ce qui est amusant, c’est qu’aucune de ces propriétés n’était particulièrement populaire avant leur arrivée au cinéma. Kevin Feige, cerveau de la marque, connaît les stratégies.

En dehors des États-Unis, il a levé 14 millions de dollars supplémentaires, pour un total de 166,9 millions de dollars. Ce chiffre, ajouté au box-office national, porte le box-office total à 363,4 millions de dollars dans le monde. De cette manière, Shang-Chi et la légende des dix anneaux se classe sixième parmi les films les plus regardés de l’année au niveau mondial.

Il est prévu que Shang-chi retourner à Univers cinématographique Marvel, d’autant plus que nous avons vu l’importance que le Dix anneaux qui sont maintenant en son pouvoir et comment l’organisation criminelle de son père sera désormais dirigée par sa sœur. Il reste beaucoup à dire sur ce personnage intéressant et le MCU il vous donnera la place que vous méritez.