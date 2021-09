Shang-Chi conserve sa position de numéro un au box-office avec 21,7 millions de dollars

Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux a pu conserver sa place de numéro un au box-office ce week-end. La dernière offre de Marvel Cinematic Universe a rapporté 21,7 millions de dollars, ce qui était plus que suffisant pour rester au sommet. Globalement, Shang-Chi a rapporté 320,6 millions de dollars, ce qui en fait le quatrième plus gros titre de 2021. La Chine a annoncé les dates de sortie de Dune et Pas le temps de mourir en octobre, mais on ne sait toujours pas quand Shang-Chi sera en première.

L’adaptation tant attendue sur grand écran par Denis Villeneuve de l’épopée de science-fiction emblématique de Frank Herbert Dune ouvert à l’étranger avec 36,8 millions de dollars, dépassant les estimations initiales du box-office, ce qui est de bon augure pour la sortie nord-américaine le 22 octobre. Les premières critiques ont été mitigées, mais il semble que le battage médiatique pour Dune n’a pas faibli, en partie grâce à une solide campagne marketing de Warner Bros. et à la légion enthousiaste de fans d’Herbert qui attendaient depuis des décennies une adaptation appropriée sur grand écran du matériau source dense. Dune sera également présenté en première sur HBO Max, gratuit pour les abonnés actuels, lors de sa sortie en salles fin octobre.

gars libre a maintenu la deuxième position ce week-end après avoir rapporté 5,2 millions de dollars. Le film, qui met en vedette Ryan Reynolds, a rapporté 283,2 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a six semaines. Cry Macho de Clint Eastwood n’a pas été à la hauteur des estimations initiales du box-office et a fait ses débuts au troisième rang avec 4,5 millions de dollars. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques, avec beaucoup d’éloges sur la cinématographie et les critiques atterrissant sur le scénario. Bonbon a pris la quatrième place après avoir rapporté 3,5 millions de dollars. Le film d’horreur a gagné 66,6 millions de dollars dans le monde au cours de ses quatre semaines dans les salles.

Malin est tombé au cinquième rang des salles de cinéma ce week-end avec 2,6 millions de dollars. Le dernier film d’horreur de James Wan a reçu des critiques mitigées depuis ses débuts en salles le week-end dernier. Copshop a fait ses débuts au numéro six après avoir rapporté 2,3 millions de dollars. Le thriller d’action, réalisé par Joe Carnahan et écrit par Kurt McLeod, a reçu les éloges des téléspectateurs et des critiques. de Disney Croisière dans la jungle est arrivé au septième rang avec 2 millions de dollars, portant le total mondial à 199,3 millions de dollars.

Pat’ Patrouille : Le Film a pris la huitième place ce week-end après avoir rapporté 1,7 million de dollars. Le film familial est également actuellement diffusé sur Paramount + pour les abonnés actuels. Les yeux de Tammy Faye a fait ses débuts au numéro neuf avec 675 000 €. Le drame biographique dépeint l’histoire des télévangélistes controversés Tammy Faye Bakker et Jim Bakker, qui sont interprétés par Jessica Chastain et Andrew Garfield. Finalement, Ne respire pas 2 a pris la dixième place avec 665 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 21,7 millions de dollars

2. gars libre – 5,2 millions de dollars

3. pleurer macho – 4,5 millions de dollars

4. Bonbon – 3,5 millions de dollars

5. Malin – 2,6 millions de dollars

6. Copshop – 2,3 millions de dollars

7. Croisière dans la jungle – 2 millions de dollars

8. Pat’ Patrouille : Le Film – 1,7 millions de dollars

9. Les yeux de Tammy Faye – 675K€

dix. Ne respire pas 2 – 665K€

Sujets : Shang-Chi, billetterie