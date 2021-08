Shang-Chi combat Razor Fist dans le dernier regard sur la légende des dix anneaux

Simu Liu coupe une figure super-héroïque dans plusieurs nouvelles images de la prochaine sortie Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le film marquera l’introduction du nouveau super-héros du MCU, un artiste martial hautement qualifié, ainsi qu’un nouveau monde de dragons, de magie et de l’infâme organisation Ten Rings.

de Marvel #ShangChi dépeint « l’expérience américano-asiatique à travers les yeux d’un super-héros », réalisateur @destindaniel Cretton dit Empire. En savoir plus sur la couverture et voir de toutes nouvelles images exclusives ici : https://t.co/JlETWTPVRRpic.twitter.com/ACcje96jGl — Empire Magazine (@empiremagazine) 2 août 2021

Réalisé par Destin Daniel Cretton d’après un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux racontera l’histoire d’un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu AKA The Mandarin. Après s’être échappé de l’organisation Ten Rings et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Ten Rings et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Il équipera également le méchant de Marvel Razor Fist, comme on le voit dans l’une des nouvelles images publiées par Empire, avec le personnage joué par Florian Munteanu.

Pour Cretton, l’opportunité de barrer Shang-Chi et la légende des dix anneaux était également l’occasion de dépeindre l’identité et l’expérience américano-asiatiques à travers l’objectif du film de super-héros. « J’ai grandi avec Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li », a-t-il récemment expliqué à Empire. « Mais je n’ai pas vu un héros à l’écran qui marche et parle vraiment comme moi, s’habille comme moi, écoute la musique que mes amis et moi écoutons ; quelqu’un de vraiment américain d’origine asiatique. Et c’est ce qui était vraiment excitant pour moi , pour créer quelque chose qui montre simplement l’expérience américano-asiatique à travers les yeux d’un super-héros en herbe. »

Pendant ce temps, l’acteur Simu Liu, qui a fait pression pour le rôle de Shang-Chi bien avant même que le projet ne soit annoncé, était tout aussi désireux d’amener un super-héros américano-asiatique sur les écrans. Ayant été confronté à une énigme particulière lors de l’enfilage d’un costume de Spider-Man tout au long de son enfance, Liu est parfaitement conscient de l’importance de la diversité dans le monde Marvel et des super-héros. « En tant qu’homme asiatique, je ne pourrais jamais montrer mon visage », a-t-il déclaré. « Ce n’est qu’une fois que j’ai mis le masque que l’illusion du super-héros serait vendue. Au moment où je l’ai enlevé, personne ne penserait jamais que je pourrais être ça. C’est quelque chose dont j’étais parfaitement conscient. »

En plus de présenter Shang-Chi au MCU, le personnage apportera également avec lui un monde d’arts martiaux inédit. Le réalisateur Destin Daniel Cretton a depuis révélé l’inspiration derrière l’approche du MCU en matière d’arts martiaux, le cinéaste s’inspirant de deux sources très fiables; L’artiste martial légendaire Jackie Chan et l’étonnante lauréate d’un Oscar d’Ang Lee Tigre accroupi Hidden Dragon. « L’authenticité et le respect et rester fidèle à ce genre était l’objectif principal dès le premier jour », a déclaré Cretton. « Il y a des chorégraphies qui rappellent Crouching Tiger, Hidden Dragon et d’autres scènes de combat sont inspirées de Jackie Chan. Nous avons également eu des chorégraphes de Chine continentale qui ont créé de belles scènes de combat de style wuxia. C’était important pour nous dès le début d’avoir les MCU le premier super-héros américano-asiatique soit un super-héros. Nous voulons qu’il soit à égalité avec les autres super-héros du MCU et pas seulement le maître du kung-fu. Shang-Chi est un artiste martial incroyable, mais il est bien plus que cela. «

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera présenté en première à Los Angeles le 16 août 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Empire.

Sujets : Shang-Chi