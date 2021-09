Shang-Chi bat le record du box-office de la fête du Travail, détrônant l’Halloween de Rob Zombie

Le nouveau héros de Marvel Cinematic Universe mène le combat pour les théâtres, comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux se fraye un chemin vers un impressionnant 71 millions de dollars sur 3 jours, brisant à la fois les records et les attentes de la fête du Travail lors de son week-end d’ouverture. Le film Marvel a réussi à détrôner Halloween de Rob Zombie, qui détient le record du week-end de la fête du Travail depuis 14 ans. Shang-Chi a jusqu’à présent rapporté 83,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 56,2 millions de dollars dans d’autres territoires, pour un total mondial de 139,7 millions de dollars, plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, ayant leurs jours d’ouverture les plus importants depuis le début des circonstances actuelles.

Cela sera sans aucun doute un énorme soulagement pour les studios Disney et Marvel, ainsi que pour les théâtres à l’échelle nationale et mondiale. Les chiffres du box-office ont été constants tout au long de la situation actuelle, et bien qu’il y ait eu des sorties prometteuses telles que Godzilla contre Kong et le compagnon de Shang-Chi Avenger Veuve noire, les chiffres n’ont jamais approché ceux d’avant la pandémie. Ainsi, les recettes accumulées jusqu’à présent par Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne sont pas seulement de bonnes nouvelles pour le film lui-même, mais abordent le problème plus large des sorties en salles par rapport au streaming. Un tel succès pourrait même éloigner les studios des sorties numériques quelque peu controversées qui ont émergé dans la situation mondiale actuelle.

Tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux devait recevoir une sortie numérique et en salles simultanées de la même manière que Veuve noire, au film a plutôt reçu une sortie exclusive en salles, ce qui a été décrit par le PDG de Disney, Bob Chapek, comme une « expérience ».

« Nous pensons que ce sera en fait une expérience intéressante pour nous, car elle n’a qu’une fenêtre de 45 jours pour nous. » Chapek a expliqué, « en raison de pratiquement des changements de dernière minute, il ne serait pas possible » de donner à Shang-Chi et à la Légende des Dix Anneaux le même genre de sortie que Black Widow a reçu. Les commentaires de Chapek n’ont pas été bien accueillis par Shang-Chi la star Simu Liu, qui a riposté en disant: « Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’opprimé; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. surprise. Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. » Heureusement, la soi-disant expérience semble avoir porté ses fruits.

Réalisé par Destin Daniel Cretton d’après un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Avec Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans l’univers cinématographique Marvel. Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été publié le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU, et a reçu des critiques positives de la part des critiques. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

