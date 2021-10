Shang-Chi arrive sur 4K Ultra HD juste à temps pour les vacances

Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings de Marvel Studios font leurs débuts sur toutes les principales plateformes numériques le 12 novembre et sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 30 novembre. Les fans de Marvel peuvent profiter de bonus inédits, dont 11 supprimés. scènes et un gag reel.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Marvel Studios » Shang-Chi et la légende des dix anneaux étoiles Simu Liu en tant que Shang-Chi, qui doit faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui et affronter son père, chef de la dangereuse organisation des Dix Anneaux. »

Le film met également en vedette Awkwafina dans le rôle de Katy, l’amie de Shang-Chi, Meng’er Zhang, Fala Chen et Florian Munteanu, avec Michelle Yeoh dans le rôle de Ying Nan et Tony Leung dans le rôle de Xu Wenwu. À partir du 12 novembre, « l’une des meilleures histoires d’origine de Marvel » (Sean Mulvihill, Nation des fans), Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera disponible pour tous les abonnés Disney+. Le film arrive également sur tous les magasins numériques tels que Apple TV, Prime Video et Vudu avec des bonus exclusifs.

Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux Fonctionnalités bonus*

Gag Reel – Jetez un œil à quelques-uns des mésaventures amusantes sur le plateau avec les acteurs et l’équipe de Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings.

Scènes supprimées : ils attendent – Shang-Chi et Katy se connectent avec Xialing lors d’un appel. Take a Shot – Katy a un moment de détermination pendant une bataille. Excuses – Des années après son absence soudaine, Shang-Chi essaie de s’excuser auprès de Xialing. Je suis ici – Shang-Chi et Katy ont une conversation dans la ruelle. Katy rassure Shang-Chi qu’elle sera toujours son système de soutien. Pep Talk – Afin de renverser la vapeur, Razor Fist encourage Katy au milieu d’une bataille. Grandeur – Trevor et Katy se lient sur les passions dans leur voiture de fuite. Tunnel de fuite – Le gang s’échappe par le tunnel de fuite de Trevor afin de sécuriser un véhicule de fuite. Two Sons – Xu Wenwu compare Shang-Chi et Razor Fist lors d’un dîner tendu. Carte postale – Shang-Chi et Xu Wenwu se réunissent en tant que père et fils. Shang-Chi indique clairement qu’il n’est pas d’accord avec la philosophie de Xu Wenwu. Juste des amis – Katy et Xialing apprennent à se connaître. Xialing pose à Katy quelques questions personnelles. Faites-le vous-même – Xu Wenwu retourne dans son empire après la capture du patron d’Iron Gang.

Construire un héritage – Entrez dans les coulisses et explorez les débuts explosifs de Shang-Chi dans l’univers cinématographique Marvel.

Liens familiaux – Une plongée profonde dans l’héritage riche mais compliqué de Shang-Chi et Xu Wenwu.

Commentaire audio – Visionnez le film avec le commentaire audio de Destin Daniel Cretton et Dave Callaham.

Le casting comprend Simu Liu comme Shaun/Shang-Chi, Tony Leung comme Xu Wenwu, Awkwafina comme Katy, Meng’er Zhang comme Xialing, Fala Chen comme Ying Li, Michelle Yeoh comme Ying Nan et Yuen Wah comme Maître Guang Bo. Le film a été réalisé par Destin Daniel Cretton et le scénario a été écrit par Dave Callaham et Destin Daniel Cretton.

Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera disponible sur toutes les principales plateformes numériques le 12 novembre et sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 30 novembre.

