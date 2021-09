Shang-Chi : 5 moments inexpliqués du film

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est la dernière entrée dans le Univers cinématographique Marvel. Le film fait son chemin dans le cinéma avec un grand succès. Cependant, cela ne signifie pas que vous n’avez pas d’incohérences et de nombreuses questions sans réponse. L’organisation terroriste de Les dix anneaux existe depuis le début de MCU, étant responsable de l’enlèvement Tony Stark et vous permet de créer votre costume Hombre de Hierro. Leur chef, Wenwu, il avait déjà à sa disposition les puissants anneaux. Comment cela n’apparaissait-il pas avant ?







Alors, passons en revue certaines de ces questions qui nous restaient après avoir vu Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Nous entendons trouver les réponses aux mystères de cette nouvelle entrée dans le Univers cinématographique Marvel. Ne confondez pas! C’est un excellent film dans le genre et constitue une excellente introduction à un personnage qui aura sûrement beaucoup plus d’action dans le genre. MCU.

+ Incohérences et questions sans réponse de Shang-Chi

5. Que sont les dix anneaux ?

Dans les romans graphiques, ce sont des artefacts extraterrestres découverts sur un navire écrasé. Dans le MCU, l’histoire dit que Wenwu Il les a trouvés dans une tombe ou un cratère. Les anneaux ont une énergie très puissante qui peut être utilisée de différentes manières. Deux Vengeurs, Bannière Bruce et Capitaine Marvel, sont surpris par les capacités de ces éléments. Ce ne sont pas du vibranium ou quelque chose comme ça. Autre chose : quand Shang-chi obtenu, ils ont commencé à envoyer un mystérieux signal quelque part.

4. Pourquoi les Maîtres des Arts Mystiques n’ont-ils pas repris les anneaux ?

Wenwu il a utilisé des artefacts pour gagner du pouvoir au cours des mille dernières années. C’est drôle, surtout vu que L’Ancien Je utilise le Oeil d’Agamotto à la recherche de menaces, qui ne l’ont pas neutralisé. Peut-être qu’ils croyaient qu’une fois amoureux, Wenwu ce ne serait plus un problème.

3. Pourquoi le Dweller in the Dark n’a-t-il pas invoqué un vengeur ?

Si cet être a invoqué des personnages puissants au fil des ans, pourquoi n’a-t-il jamais porté son attention sur l’un des Vengeurs? Ils auraient sûrement pu détruire le grand sceau facilement. Un exemple: Thor, déprimé après les événements de Guerre de l’infini, il aurait pu être facilement falsifié. Mjlonir et Brise-tempête ils ont le pouvoir de détruire le sceau et de libérer la créature.

2. Pourquoi les anneaux commencent-ils à répondre au Shang-Chi ?

La tentative désespérée de Shang-chi pour empêcher Wenwu libère la créature qui dévorerait les âmes de tout Ta Lo semblait voué à l’échec, d’autant plus que le méchant avait en sa possession le Dix anneaux. Cependant, à un moment donné de la confrontation, les artefacts commencent à répondre au héros. Ils changent de couleur et sont portés par Shang-chi de manière précise. Se pourrait-il qu’ils aient trouvé un transporteur digne de ce nom ?

Les anneaux répondent au héros. Photo : IMDb.



1. Comment Kathy est-elle devenue une excellente archère ?

Meilleur ami de Shang-chi est responsable de la défaite du L’habitant des ténèbres d’un coup de son arc et de ses flèches. La question est de savoir comment il est devenu si précis avec cette arme en une seule journée d’entraînement. Bien sûr, c’est la première fois qu’elle « indique quelque chose dans votre vie », mais cette explication ne semble pas suffisante pour décrire ses actions héroïques.