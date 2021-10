Shang-Chi 2 vise la date de début du tournage en 2023

L’univers cinématographique Marvel continue (sans doute longtemps après que nous soyons tous devenus poussière) et maintenant, selon un rapport détaillant les futurs projets Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a créé avec succès sa propre franchise avec une suite dont la production devrait commencer en 2023. Selon un rapport de The GWW, Shang-Chi 2 est encore un peu éloigné, avec une date de production en 2023 suggérant une sortie en 2024, mais grâce au succès critique et financier remporté par la première sortie du nouveau héros MCU, le public peut s’attendre à plus du maître du kung fu.

Sorti en septembre, Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Mettant en vedette Simu Liu en tant que personnage principal aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a introduit avec succès un monde inconnu d’arts martiaux et de magie dans l’univers cinématographique Marvel, ainsi que le lancement de sa version asiatique. Typique des films Marvel de nos jours, Shang-Chi se termine par plusieurs scènes post-crédits, dont les événements conduiront sans aucun doute à la suite.

Les goûts de Simu Liu et Awkwafina devraient revenir pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2, le réalisateur Destin Daniel Cretton ayant précédemment déclaré son désir de revenir pour plus, malgré ses inquiétudes initiales à l’idée de rejoindre une si énorme franchise. « Oui, oui, je le ferais », a déclaré le cinéaste lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à diriger un Shang-Chi suite. « Quand j’ai dit cela à mon agent, c’était réel. Je disais simplement à mon agent: » Je ne veux pas faire ce genre de films. » Je sais que j’arrivais à un stade de ma carrière où il est facile pour les agents d’essayer de me pousser dans cette direction, mais je ne me sentais pas comme je le voulais. Une partie de cela était définitivement la peur. La peur de perdre le contrôle créatif. «

Pour l’instant, la prochaine phase de l’univers cinématographique Marvel a plus qu’assez à affronter. Le public a toujours les goûts de Éternels, et les manigances multiversales de Spider-Man : Pas de chemin à la maison attendre avec impatience en 2021, tandis que l’année prochaine verra plusieurs suites sur grand écran, y compris Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor: Love and Thunder, et Panthère noire : Wakanda pour toujours. Quant à 2023, l’année qui verra Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 entrer en production, Marvel lancera encore plus de suites sous la forme de Les Merveilles, Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, avant de présenter la famille des super-héros Les quatre fantastiques à la mêlée. Cela nous vient de The GWW.

Sujets : Shang-Chi