Shang-Chi 2 arrive officiellement

Nous n’avons pas vu la fin de Shang-Chi. Destin Daniel Cretton, qui a co-écrit et réalisé Shang-Chi et la légende des dix anneaux, vient de signer un accord global exclusif sur plusieurs années avec Marvel Studios, propriété de Disney, et Hulu’s Onyx Collective. Une partie de cet accord comprend une nouvelle série MCU sans nom pour Disney +, et l’accord rend également officiel que Cretton écrira et dirigera la suite de Shang-Chi.

L’accord permet également à Cretton de développer des projets télévisés pour Disney + et Hulu. Il sera également producteur avec sa nouvelle société de production, Family Owned, qu’il lance avec son partenaire de production Asher Goldstein. Leur objectif est de développer divers projets de films et de télévision qui « mettent en lumière les expériences de communautés qui ont traditionnellement été négligées par la culture pop ». Shang Chi 2 est le seul titre officiellement annoncé pour le moment.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Destin est un conteur puissant avec un goût impeccable en matière de matériaux. Alors que nous continuons d’élargir notre liste, la voix unique de Destin aidera à inaugurer une liste passionnante de contenu pour notre public mondial », a déclaré Tara Duncan, présidente de Freeform & Onyx Collective, dans un communiqué.

Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur de la création, a ajouté : « Destin est un collaborateur extraordinaire qui a apporté une perspective et des compétences uniques à Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées intrigantes d’histoires à donner vie à Disney+, nous sommes donc ravis d’élargir notre relation avec lui et nous avons hâte de commencer. »

Tout récemment, Meng’er Zhang a abordé le statut de Shang Chi 2, dont on disait qu’il était dans les premiers travaux. L’actrice, qui a joué la sœur de Shang-Chi Xu Xialing dans le premier film, admet qu’elle n’avait aucune information privilégiée. Malgré tout, elle était ravie de voir ce qui pourrait arriver ensuite pour son personnage.

« Pour être honnête avec vous, je ne sais rien. Marvel ne nous dit rien », a-t-elle déclaré à ComicBookMovie.com. « Mais je suis tellement excitée de voir ce qui va suivre et je ne peux pas m’empêcher d’y penser moi-même. Je me pose également des questions telles que « Quelle est la prochaine étape pour elle ? », parce que Xialing est un personnage tellement complexe et elle a tellement plus à explorer et à découvrir. Comme comment s’est-elle entraînée dans l’enceinte de son père et comment a-t-elle construit le club de combat toute seule à Macao et dans la scène du générique de fin, nous pouvons la voir assise sur le trône et vous pouvez voir Razor Fist et Jon Jon debout son côté et que vont-ils faire ensuite ? »

Elle a poursuivi en disant: « De plus, le panneau dit: » Les Dix Anneaux reviendront « , mais quel genre d’organisation des Dix Anneaux sans les Dix Anneaux réels? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, j’espère que Xialing pourra obtenir le sonne parce qu’elle est le nouveau chef de l’organisation en ce moment et aussi, je ne sais pas si vous avez regardé les scènes coupées qui sont sur le Blu-ray et il y a une scène où Shang-Chi s’excuse auprès de Xialing pour l’avoir abandonnée et c’était une scène très émouvante. Vous penserez également à » Xialing lui a-t-il vraiment pardonné ? » Alors, la prochaine étape pour les frères et sœurs est également très intéressante pour moi et je suis aussi excité que les fans, j’ai hâte de le découvrir. »

Ce n’est pas clair quand Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 sera publié, mais il y a eu des rapports d’une production en 2023 pour une sortie en 2024. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





La scène de crédit intermédiaire de Shang-Chi a subi de nombreux changements de camée Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont amené Avengers dans le film, mais exactement lequel des héros de Marvel est apparu a beaucoup changé pendant la production.

Lire la suite





A propos de l’auteur