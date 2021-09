Shane Gillis Live in Austin Review: le nouveau stand-up spécial est sombre, drôle et gratuit sur YouTube

Beaucoup connaissent peut-être le nom Shane Gillis de la controverse de Saturday Night Live en 2019, lorsqu’il a été annoncé que le comédien stand-up rejoindrait le casting pour une saison à venir, pour être abandonné quelques jours plus tard à la suite d’un article viral qui exposait d’anciens morceaux de podcast douteux de Gillis dans lequel il a utilisé un langage insensible envers les Américains d’origine asiatique tout en faisant un personnage.

Shane Gillis est devenu un nom rapide et grand par rapport à la discussion « Annuler la culture » ​​qui se déroule en ligne à ce jour. Bien qu’il n’ait pas rejoint le casting de SNL comme annoncé initialement, Gillis a gagné des fans grâce au bavardage en ligne, alors que les gens recherchaient son stand-up et prenaient goût à son travail. Tout récemment, Gillis a emprunté la route de nombreux noms émergents du stand-up ces jours-ci et a publié son premier spécial stand-up de près d’une heure « Live In Austin », gratuitement sur sa chaîne YouTube.

Tout point de vue sur la controverse de 2019 mis à part, Shane Gillis en direct à Austin est un stand-up simple, honnête et drôle d’un comique cynique et naturel observateur avec une livraison conversationnelle fantastique et une sympathie de mec à l’ancienne.

Shane joue une version abrutie de lui-même, de la campagne du centre de la Pennsylvanie où les gens sont secs, misérables, honnêtes, coincés dans le passé, largement fermés d’esprit, et non sans leurs problèmes familiaux de manuels trash. Il voit le monde comme un gars de là-bas – et séparé depuis longtemps – qui essaie de faire mieux ; un mec bien intentionné dans le monde à la mode et obsédé par la politique maintenant qui ne peut s’empêcher de se moquer de tout ce qu’il aurait cru être ridicule dans la Pennsylvanie des années 90 – ou même maintenant si vous êtes conscient de la réalité et assez direct pour signaler sur le scandale, que Gillis est à la mode de la cour d’école.

Je suis juste là avec Shane, en tant que millénaire de l’AP rurale qui est passé à la vie urbaine et aux passe-temps/carrières qui impliquent de disséquer chaque tendance sociétale et chaque aspect de la culture émergente, tout en la voyant en partie à travers le prisme plus pur et plus amusant de qui nous étions à une autre époque et à un autre endroit. C’est sombre et exaspérant, mais ce qui est sombre et exaspérant est aussi hystérique – Si vous vous permettez d’en discuter honnêtement, bien sûr, et de trouver l’humour. Shane le fait, avec désinvolture et avec un sourire narquois inamovible, déchirant la politique de droite de son père et l’obsession de Fox News, ses amis progressistes et même sa sœur toxicomane en convalescence. Ce qui devrait être brutal ne l’est pas, car c’est partagé dans un cadre léger avec de grandes blagues entremêlées, livrées par un gros doof sarcastique qui ne se propose pas comme autre chose.

Shane a commencé le stand-up à Harrisburg avant de déménager à Philly. En 2016, il a remporté le concours « Philly’s Phunniest Comedians » du Helium Comedy Club et a déménagé à Brooklyn peu de temps après. La même année, il a lancé « Matt & Shane’s Secret Podcast » avec son collègue comique Matt McCusker, un podcast comique en quelque sorte tiré sur la brise, jonché de riffs drôles et bruts, qui est plus fort que jamais aujourd’hui. Après avoir trouvé une place respectée sur la scène du stand-up new-yorkais, être devenu l’invité préféré des podcasts comiques et être apparu dans de nombreux festivals de renom, Gillis a eu l’opportunité d’une vie en 2019 lorsque les gens de Saturday Night Live l’ont contacté. Début septembre, SNL a annoncé plusieurs nouveaux membres de la distribution pour la saison à venir, dont Gillis, qui était alors largement inconnu du public. En quelques heures, il deviendrait un nom tendance dans la culture pop, à la suite d’un article d’un « journaliste de comédie » dans lequel l’écrivain expose un vieux podcast de « Matt & Shane’s Secret Podcast », où Gillis se fait passer pour un raciste et utilise un langage haineux. et des insultes racistes.

Une tempête de diatribe et de réflexion sur Twitter a retenti, chaque média ayant publié quelque chose sur l’annonce de la distribution, devenue la controverse du podcast passé de Shane. Selon Shane, Lorne Michaels lui a donné l’occasion de s’excuser sincèrement auprès du public et de rester dans la série, mais Shane a plutôt choisi de présenter des excuses sans conviction via Instagram dans lesquelles il défend le processus comique consistant à essayer des trucs pour trouver une blague. . Il a finalement été renvoyé de Saturday Night Live, qui aurait été, au pire, une énorme exposition, un beau salaire régulier et son nom attaché à l’une des plus grandes institutions comiques au monde.

Les bandes dessinées et les nouveaux fans se sont rassemblés pour Shane, cependant, et bien qu’il n’apparaisse peut-être pas sur NBC chaque semaine, sa base de fans de podcasts a énormément augmenté, ses dates de stand-up sont stables, et hé – Il vient de publier cette foutue bonne heure spéciale gratuitement sur YouTube, ce qui a permis à mon partenaire et moi de rester engagés et de rire pendant 48 minutes.

Je peux difficilement regarder un clip debout de plus de 6 minutes ces jours-ci, mais Shane aborde sujet lourd après sujet lourd avec une nonchalance amusante et la seule intention de plaisanter, donc j’ai été maintenu dans le plaisir. « Live In Austin » s’ouvre tout de suite avec une foule en train de rire alors que Shane plaisante : « Je pensais au jour où le Congrès a dû proposer l’âge du consentement. Comme avec les perruques poudrées et tout ça. Cela a dû être une dure journée pour les gars. » Il le suit avec quelques beurk puis marmonne : « Just talkin’ sh*t. »

Shane voudrait nous faire croire qu’il est « juste en train de parler de merde », c’est pourquoi nous nous sentons invités à rire alors qu’il fait le clown sur l’intervention à l’héroïne de sa sœur, plaisante longuement sur l’alcoolisme de son père et la politique mal informée, et fulmine ouvertement sur les Jeux olympiques spéciaux , où Gillis s’est porté volontaire comme entraîneur de basket-ball.

Il n’y a pas de petit sujet dénué de sens abordé. En fait, la plupart des documents semblent graves en surface – Des problèmes familiaux décourageants et des points culturels tabous. Mais Gillis se taille l’espace pour parler légèrement de ces questions en parlant uniquement à travers sa propre expérience, et ne se permet jamais d’être sérieux ou fier. Il ne prend pas position, c’est un idiot intelligent qui fait remarquer « hé, c’est en fait assez drôle », puis trouve le drôle.

Dans l’étrange paysage de la comédie d’aujourd’hui, un gars qui plaisante simplement sur des sujets sombres à partir de sa propre expérience semble « vieille école », mais cette étiquette porte en elle l’implication d’autres étiquettes – des mots de couverture stupides basés sur des hypothèses irréfléchies comme toxique, homme blanc hétéro, raciste , etc. Gillis est indéniablement un gars blanc et droit. C’est aussi un pur comique. Il riffs sur des situations douloureuses au sein de la famille sur lesquelles d’autres hésitent à parler. Il parle franchement et sans honte de questions personnelles avec son père. Il prend des coups à chaque extrémité de l’extrémité politique. Il aborde même le racisme de manière hilarante et agréable en disant :

« Le racisme n’est pas un oui ou un non. C’est comme avoir faim. Genre, tu n’es pas raciste… pour le moment. »

Gillis est apparemment honnête avec lui-même et les autres à propos de qui il est, et manifestement franc avec le public sur les défauts des autres et de la société dans son ensemble. Il se lève, parle et dirige la foule à travers son set avec une confiance extrême, et il est assez drôle pour que cela fonctionne.

Shane a également assez de conscience pour plaisanter sur ses blagues. Il déclare que les pères de Fox News « essaient juste d’obtenir un fait » et raconte longuement que son père regarde des heures de nouvelles sans pouvoir capter un point de discussion républicain. Lorsque le morceau continue sans fin au sens, Gillis note: « D’accord, je vais passer à autre chose. »

Chose intéressante, il évite les discussions sur SNL et évite de s’insurger contre « Cancel Culture », ce qui aurait sûrement été facile à faire. Gillis est devenu l’un des plus grands visages du mouvement après son « annulation » de Saturday Night Live. Une diatribe contre la police de la pensée, ou les pouvoirs en place, ou toute autre force que les gens croient être contre la liberté d’expression était presque attendue de Shane. C’est rafraîchissant qu’il se retire et qu’il se contente de plaisanter sur la famille, la politique et le tabou. Il y a suffisamment de personnalités Internet et de comédiens en herbe qui se déchaînent contre la culture de l’annulation. Gillis est un comique qualifié qui n’a pas besoin de se pencher sur les problèmes brûlants. Il est sur scène pour faire le clown, faire la lumière et servir des trucs super drôles sur des choses dont nous ne devrions pas rire.

Dans « Shane Gillis Live In Austin », c’est pour ça qu’il est là et c’est ce qu’il fait. Si le stand-up est votre sac, en particulier de vieux trucs drôles et sombres, consultez le spécial de Shane ici.

Sujets : Youtube

