« Désolé, je n’ai pas été en ligne depuis un moment. Je prends juste du temps pour ma santé mentale. »

Shane Dawson est peut-être de retour sur YouTube, même s’il a déclaré que sa carrière était «terminée» à la suite de nombreuses controverses.

En 2020, Shane est passé du statut de l’un des plus grands créateurs de la plate-forme avec plusieurs accords d’approbation à la perte d’abonnés et à la monétisation sur sa chaîne. Le YouTuber a finalement été tenu responsable de son passé problématique et il a été obligé de s’excuser pour son contenu ancien et offensant, qui comprenait du visage noir, du racisme et des gags sur la pédophilie.

Shane publie désormais rarement sur les réseaux sociaux ou YouTube à la suite des réactions négatives envers son comportement, il n’est apparu que brièvement dans le vlog du fiancé Ryland Adams en février.

Shane Dawson taquine le retour de YouTube après avoir pris du temps pour sa «santé mentale». Photo: Shane Dawson via YouTube, @shanedawson via Instagram

En dépit d’être loin des projecteurs, Shane n’est pas complètement resté à l’écart du drame. En janvier, Shane a été impliqué dans une dispute entre Jeffree Star et Trisha Paytas. Et, bien qu’il n’ait pas commenté publiquement le drame, Trisha a mis fin à leur amitié de 12 ans.

Shane a maintenant laissé entendre qu’il pourrait en fait revenir sur YouTube après avoir pris un certain temps pour sa «santé mentale». Mercredi (24 mars), Shane a publié sur l’onglet Communauté (son premier message en neuf mois) de sa deuxième chaîne YouTube Shane Glossin ‘, qu’il a créée en 2019 pour mettre en pratique ses compétences en maquillage.

Il a écrit: « Désolé, je n’ai pas été en ligne depuis un moment. Je prends juste du temps pour ma santé mentale. Mais je suis redevenu créatif et je suis à nouveau en train de monter! Ça a été vraiment amusant. Regardez la nouvelle vidéo de Ryland que j’ai montée. j’en suis vraiment fier. » Cela pourrait-il signifier que Shane fait son retour dramatique sur la plate-forme?!



Commentaire de la communauté Shane Glossin. Image: ShaneGlossin ‘via YouTube

Ce ne serait pas la première fois que Shane laisse entendre qu’il reviendrait. En octobre 2020, Shane a déclaré qu’il avait «tellement envie de dire» et a promis qu’il serait de retour sur les réseaux sociaux pour renverser le thé très bientôt …

.

