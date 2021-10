Shane Dawson supprime plus de 340 millions de vues vidéo de sa chaîne YouTube

En 2020, Shane a supprimé plus de 1,1 milliard de vues de sa chaîne YouTube principale.

Peu de temps après son retour sur sa chaîne YouTube principale avec une nouvelle série, Shane Dawson a discrètement supprimé un autre énorme lot de vidéos de son compte YouTube.

Selon les données et les statistiques de Shane’s Social Blade, il semble que le YouTuber ait supprimé près de 350 millions de vues vidéo de sa chaîne principale cette semaine. Plus tôt ce mois-ci, il semble également qu’il ait supprimé 11,5 millions de vues supplémentaires.

En juin 2020, Shane a supprimé plus de 1,1 milliard de vues de sa chaîne peu de temps après avoir publié sa vidéo d’excuses « Taking Accountability » et avoir quitté Internet.

Shane Dawson supprime plus de 340 millions de vues vidéo de la chaîne YouTube. Photo : @shanedawson via Instagram, Shane Dawson via YouTube

On ne sait pas immédiatement quelles vidéos Shane a supprimées, mais il semble qu’il ait peut-être supprimé plus de vidéos du début de sa carrière sur YouTube qui contiennent éventuellement du contenu ou des commentaires offensants ou problématiques.

La majorité des vidéos les plus importantes et récemment publiées de Shane, telles que sa série TanaCon en quatre parties (78 millions de vues), son documentaire Jeffree Star (168 millions de vues) et sa série Jake Paul (178 millions de vues), sont toujours en direct sur son canaliser.

Les deux vidéos sur la théorie du complot de Shane de 2019 avec un total de vues combinées de 95 millions sont également toujours sur sa chaîne.

Insider a déjà signalé que Shane passe souvent par un cycle d’annulation, d’excuses puis de suppression de vidéos de sa chaîne avant de faire son retour.

Les statistiques de Social Blade de Shane Dawson montrent une énorme baisse du nombre de vues de sa vidéo. Image : Netflix

Après avoir été annulé en 2020, Shane est maintenant revenu sur sa chaîne principale avec une toute nouvelle série documentaire paranormale. Deux épisodes de la série sont sortis à ce jour, avec près de 8 millions de vues à eux deux.

Dans la première vidéo, ‘The Haunting of Shane Dawson’, Shane a abordé son annulation en disant: « Une partie de moi était contrariée parce que j’avais tellement grandi et maintenant je suis annulé pour des choses du passé et ce n’est plus moi Mais cela m’a obligé à vraiment ne pas repousser les choses et à tout affronter de front, et à réaliser que était moi, et ça est moi – mais je peux en tirer des leçons. »

Il a ajouté plus tard: « Je ne vais pas fuir le passé, mais je ne vais pas y rester. »

Son retour a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

