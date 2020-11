Shane Dawson et Ryland Adams ont le cœur brisé après la mort soudaine du chat Mario

“Notre chaton Mario n’est plus avec nous. Honnêtement, je ne sais pas comment le comprendre car ça se passait si bien.”

Shane Dawson et Ryland Adams ont annoncé que leur chat Mario était décédé une semaine seulement après l’avoir récupéré.

Les YouTubers avaient déjà deux chiens (Honey et Uno) et un autre chat nommé Cheeto lorsqu’ils ont décidé d’ajouter un autre chat à leur famille après l’avoir adopté par l’intermédiaire du petit ami de Trisha Paytas, Moses. Mais à peine une semaine après avoir ramené leur nouveau chaton Mario à la maison, Ryland a révélé que Mario était mort sur son podcast The Sip.

Il a dit: “Notre chaton Mario n’est plus avec nous. Honnêtement, je ne sais pas comment le comprendre parce que ça allait si bien. Ce chat est entré dans nos vies à une époque où il était nécessaire pour nous comme je le crois vraiment que ce chaton changera nos vies pour toujours et qu’une grande partie de son but, même si sa vie était si courte, était de réorienter nos vies ou de changer notre façon de voir ou de voir les choses. ”

Shane Dawson et Ryland Adams ont eu le cœur brisé par la mort soudaine du chat Mario. Photo: @rylandadams via Instagram, The Sip avec Ryland Adams et Lizze Gordon via YouTube

Ryland a dit que Mario était devenu “le meilleur ami” avec Cheeto et qu’il commençait même à s’entendre avec leurs chiens, mais quelque chose s’est passé alors qu’il était assis dans la salle de beauté avec Shane. «Cheeto est sorti en courant de la pièce et Mario l’a poursuivi et avant que Shane et moi ne sortions pour aller dans la salle familiale, un incident s’était déjà produit», a expliqué Ryland.

Ryland a dit qu’il ne savait pas exactement ce qui s’était passé mais Mario a couru dans sa chambre et il faisait des sons, et il a commencé à vomir. Il suppose que les chiens ont peut-être atteint Mario d’une manière ou d’une autre. Il a ajouté: “Shane a eu ce lien fou avec ce chat à partir du moment où nous avons vu une vidéo de lui. Je n’étais même pas encore à bord avec Mario avant que Shane ne dise: ‘Amenez ce chat dans nos vies.’ Shane est comme cet être psychique où il sait qu’il est immédiatement connecté à quelque chose. Il aimait tellement ce chat. “

Ryland et Shane ont découvert plus tard qu’il y avait des ecchymoses sur les poumons de Mario après l’avoir emmené chez le vétérinaire. On ne sait pas ce qui a causé les ecchymoses. Un autre vétérinaire a conclu qu’ils ne pouvaient pas opérer Mario et qu’il ne réussirait probablement pas. Ryland a qualifié cet incident de moment le plus «obsédant et horrible» de sa vie. “Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de penser que j’aurais pu faire quelque chose de différent,” continua Ryland.

Plus tard, Shane est venu sur le podcast pour parler de son chagrin après la mort de Mario dans l’espoir que cela aiderait les autres qui pleuraient pour leurs animaux de compagnie. “Mario est venu quand j’avais le plus besoin de lui et quand j’avais besoin d’un amour inconditionnel”, a-t-il dit en pleurant.

«Je ne sais pas, je ne veux pas trop me lancer dans la merde sur Internet parce que ça me semble tellement stupide en ce moment mais c’était une chose. Comme, avoir une personne, je veux dire que c’est un chat, mais je me suis connecté avec lui à un niveau tellement fou – il était mon âme soeur. Comme ce chat me connaissait, je le connaissais, il me faisait confiance. ”

