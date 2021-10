Shane Dawson est appelé pour avoir dit que JoJo Siwa aurait pu simuler sa prétendue rupture

Il y a eu des spéculations que JoJo Siwa a rompu avec sa petite amie Kylie Prew après neuf mois ensemble.

Shane Dawson a suggéré que JoJo Siwa pourrait faire allusion à sa rupture avec sa petite amie Kylie Prew afin de renforcer son apparence sur Danse avec les stars, et ses fans ne sont pas contents.

JoJo Siwa est dans le premier couple de danse du même sexe dans l’histoire de DWTS et elle excelle actuellement semaine après semaine avec ses routines. Le YouTubeur et Mamans de danse la star a récemment décroché le premier score parfait de la saison pour sa routine « Regardez-moi, je suis Sandra Dee (Reprise) » pour Graisse la semaine. Mais bien que JoJo le tue sur le sol de la salle de bal chaque semaine, c’est un moment émouvant pour elle car elle est aux prises avec certains problèmes dans sa vie personnelle.

JoJo a laissé entendre qu’elle s’était séparée de sa petite amie Kylie, avec qui elle avait officiellement commencé à sortir en janvier 2021. Le couple est obsédé l’un par l’autre depuis qu’il est devenu un objet, célébrant chaque mois qu’ils sont ensemble, et Kylie a même commencé l’école à la maison alors elle pourrait passer plus de temps avec JoJo.

Maintenant, Shane Dawson a, pour une raison quelconque, donné son point de vue sur la séparation potentielle de JoJo et Kylie sur son fiancé Ryland Adams ‘ La gorgée Podcast.

S’exprimant lors de l’épisode de mercredi (20 octobre), Shane a déclaré: « JoJo est vraiment intelligente. C’est un génie du marketing. Alors elle a probablement dit: » Faisons semblant de rompre pendant que je suis sur Danser avec les étoiles.’ Elle garde probablement cette mystique et après ça, elle dira : ‘Très bien, ma fille.' »

Lorsque Def Noodles a dévoilé l’histoire sur Instagram, les fans de JoJo se sont précipités pour la défendre dans la section des commentaires, citant que Shane ne devrait pas parler de la relation de JoJo étant donné qu’il vient tout juste de revenir sur Internet après avoir dû assumer la responsabilité de ses commentaires problématiques passés. .

« Littéralement pas son putain d’affaire de toute façon lmao », a commenté un utilisateur. Un autre a ajouté: « Comment allez-vous supposer que sa rupture était fausse, que pourrait-elle tirer de sa rupture qu’elle n’a pas confirmée ou abordée publiquement? » Et un troisième a déclaré: « Si cela est vrai, nous devrions donner à Jojo l’espace pour guérir et ne pas tout faire exploser sur Internet. La relation d’une fille de 18 ans ne devrait pas être un sujet de discussion pour les adultes adultes. »

JoJo n’a pas encore confirmé si elle avait rompu avec Kylie, mais elle s’est confiée sur le fait de s’occuper de quelque chose dans les coulisses.

Dans une interview avec Extra, JoJo a déclaré: « Je vis quelque chose que les seules personnes qui connaissent actuellement sont Jenna et ma famille. Quelques-uns de mes amis proches, même pas tous le savent… J’adorerais partager mon histoire et ce qui se passe en ce moment finalement, je ne sais pas encore comment, parce que je me soucie de tout le monde et je veux juste que les autres se sentent bien. »

Elle a poursuivi: « Je dois faire ce qui est bien pour moi. Je dois faire ce qui est bien pour tout le monde. J’ai besoin de prendre du temps et j’ai besoin de vivre ma vie et d’être sur Danser avec les étoiles. »

