Shane et Ryland ont récemment déménagé de la Californie au Colorado.

Shane Dawson a affirmé que son fiancé Ryland Adams l’avait menacé dans son sommeil alors qu’il était peut-être possédé par un esprit maléfique.

Mardi (17 août), Shane a partagé les détails de l’expérience effrayante sur Instagram Stories. « La nuit dernière, je suis venu me coucher et Ryland s’est levé et m’a regardé et m’a dit: » Tu vas mourir ce soir « , puis il a commencé à rire », a-t-il écrit. « Puis après que je lui ai crié dessus pendant quelques minutes, il s’est réveillé et a dit qu’il n’avait aucune idée de ce dont je parlais. »

Le YouTuber a qualifié l’expérience d' »horrible » et il a expliqué plus tard qu’il pensait que Ryland pouvait avoir un « démon dans son corps » après avoir acheté une antiquité peut-être hantée pour leur nouvelle maison dans le Colorado. « La raison pour laquelle je ne me suis pas réveillé la nuit dernière, c’est parce que j’ai commencé à penser: » Oh mon dieu, je ne peux pas faire face aux réalités de déménager dans le Colorado, puis un démon pénètre dans mon corps et change le cours de ma vie pour toujours. c’est un cauchemar », a déclaré Ryland.

Shane Dawson dit que Ryland Adams a menacé sa vie alors qu’il était possédé par un « démon ». Photo : @shanedawson via Instagram

Shane a ensuite révélé comment il entrait dans le lit lorsque Ryland avait son tour horrible. « Il dit : ‘Attention aux ballons, tu vas mourir ce soir.’ Et il s’est mis à rire. Et puis j’ai dit : ‘Quoi ?’ et il dit : « Ne tombe pas du lit, tu vas mourir ce soir. Attention aux ballons, tu vas mourir. » Shane a ajouté que Ryland avait commencé à rire de façon hystérique, puis s’était caché sous les couvertures en répétant toujours que Shane mourrait.

Heureusement, Shane a survécu à la nuit. Et quand il a demandé à Ryland ce qui n’allait pas chez lui, Ryland n’avait aucun souvenir de l’incident. En fait, il était en colère contre Shane pour l’avoir réveillé.

Histoires Instagram de Shane Dawson. Photo : @shanedawson via Instagram

Shane a toujours partagé un vif intérêt pour le monde paranormal. Dans une vidéo YouTube intitulée « Le démon dans ma maison », il a révélé qu’un certain nombre d’événements paranormaux s’étaient produits chez lui et que cela l’avait inspiré à écrire un scénario de film d’horreur.

« Donc, il y a quelques mois, j’ai commencé à remarquer certaines choses dans la maison », a-t-il déclaré. « Les choses devenaient vraiment folles dans l’autre pièce. C’est comme un placard étrange près de mon bureau dont nous entendons littéralement des bruits sortir. C’était vraiment effrayant. Une nuit, il était environ minuit, je vois cette silhouette sombre monter l’escalier à mon bureau et je tourne la tête et il n’y a rien là-bas. »

