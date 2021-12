Shampoing solide : votre routine zéro déchet pour prendre soin de vos cheveux

Plus qu’une tendance, le zéro déchet est devenu un véritable art de vivre au cours de ces dernières années. Conscients des enjeux écologiques de demain et de notre impact sur l’environnement au quotidien, de plus en plus de Français font ainsi le choix de revoir les produits de leur quotidien pour des alternatives plus saines et surtout débarrassées de tout emballage superflu. La salle de bains n’a pas échappé à ce mouvement puisque ce marché propose un retour à l’essentiel avec des savons solides, mais aussi des produits innovants, comme le shampoing solide, pour changer nos habitudes de la meilleure façon. Nous vous expliquons ici tout de ce dernier et vous présentons la marque Druydès pour une routine beauté zéro déchet de qualité.

Une salle de bains en accord avec vos engagements

La prise de conscience collective quant à l’environnement nous pousse chacun à revoir nos comportements quotidiens. Une réflexion indispensable pour réajuster nos habitudes avec des gestes essentiels tels que le recyclage et le tri sélectif, mais aussi avec de nouveaux produits plus respectueux de la nature. Lorsque vous souhaitez limiter votre impact environnemental, de nombreuses étapes simples peuvent vous permettre de commencer en douceur.

En effet, la salle de bains est ainsi la première pièce à se transformer dans le respect de vos principes. Il s’agit d’ailleurs de l’endroit où le plus de plastique est utilisé en raison des cosmétiques, des gels nettoyants, mais aussi des produits de lessive. L’objectif est alors de remplacer vos produits afin de limiter le nombre d’emballages superflus, mais aussi d’opter pour des compositions plus saines pour votre peau. S’il est aisé d’installer un savon solide à la place de votre gel douche habituel, les autres composants de votre routine beauté, tels que les shampoings, semblent parfois plus complexes à échanger. Il existe pourtant aujourd’hui de nombreux shampoings solides bio de qualité pour prendre soin de votre chevelure de la meilleure façon.

En quoi consiste un shampoing solide ?

Un shampoing solide ne contient pas d’eau dans sa composition. À l’instar d’un savon classique, il suffit alors de le passer sous l’eau et de le frotter sur votre cuir chevelu pour le faire mousser. Cette particularité permet d’obtenir un format compact et brut qui ne nécessite plus de flacon en plastique au sein de votre salle de bains. Un autre avantage conséquent de l’absence d’eau dans la formule de votre shampoing est que celle-ci ne nécessite alors plus de conservateurs chimiques pour se préserver. Vos cheveux bénéficient ainsi d’un soin nettoyant bio, plus respectueux du cuir chevelu, pour des résultats qui combleront toutes vos attentes dès les premières utilisations.

Comment l’utiliser au quotidien ?

L’utilisation d’un shampoing solide est particulièrement simple et intuitive. Dans un premier temps, vous faites mousser le galet de shampoing solide dans vos mains avant de l’appliquer sur vos cheveux mouillés. Vous pouvez également frottez directement votre savon sur vos cheveux avec des mouvements circulaires et doux. Cette deuxième option est en général préférable si vous avez les cheveux longs. Il vous suffit ensuite de rincer à l’eau claire vos cheveux et de laisser votre shampoing solide bio à un endroit où il pourra sécher complètement jusqu’à la prochaine utilisation. Vous pouvez ainsi opter pour un porte-savon en bois, une simple serviette, ou encore une boîte dédiée. Un produit simple d’utilisation qui vous fait également réaliser de véritables économies avec un format durable et agréable à utiliser.

Druydès : un shampoing solide adapté à vos cheveux

Marque française reconnue pour ses produits solides naturels et l’efficacité de leurs formules, Druydès a développé toute une gamme de shampoings solides bio pour répondre aux besoins de chacun. Qu’il s’agisse de réguler la production de sébum de votre cuir chevelu, de soigner les cheveux abîmés ou colorés, ou encore du shampoing de votre bébé avec un produit doux, le site de cosmétiques vous garantit un choix optimal et de qualité. En effet, tous les shampoings solides proposés sont formulés sans sulfates et sans silicones pour prendre soin de l’environnement autant que de vous. N’hésitez pas à consulter les différents produits de cette marque pour une routine beauté bio qui vous sublime au naturel !